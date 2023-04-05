СМИ: Павел и Мария Погребняк расстались из-за измен
По информации источников, пока супруга находилась на съёмках шоу, футболист гулял по ресторанам с другими
05 апреля 2023, 17:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк разошёлся со своей супругой Марией. Об этом сообщает "СтарХит".
Как сообщили источники, пока Мария находилась на съёмках проекта "Звёзды в Африке", Павел гулял по ресторанам с другими женщинами. После возвращения Марии в паре начался разлад и постоянные ссоры, после чего Павел съехал из их совместного жилья.
В данный момент у пары нет других партнёров, но предполагается, что в ближайшее время они могут объявить о разводе.
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