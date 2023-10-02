СМИ: Плющенко и Рудковская взяли в кредит новый "гелик"
По словам экс-фигуриста, он осуществил давнюю мечту сына
02 октября 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: vk.com/evgeniplushenko
Евгений Плющенко и Яна Рудковская прикупили себе новый Mercedes-Benz G 63 AMG, но нюанс в том, что они оформили на него кредит. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, семья сначала взяла кредит на немецкий микроавтобус, а затем оформила 30 миллионов на "гелик". Отмечается, что такой автомобиль хотел сын звездной пары Александр, известный как Гном Гномыч. Для покупки машины мечты пришлось брать займы под залог в двух банках.
Микроавтобус, купленный Плющенко, стоит от 15 до 20 миллионов рублей.
17:31:24 02-10-2023
А то что я взяла потребительский кредит, что бы сына в школу собрать, почему не написали?
17:32:00 02-10-2023
Ну очень,очень интересно.Простые Люди кредиты берут из-за безысходности. А тут Гелик для сынишки.
19:37:04 02-10-2023
Гость (17:32:00 02-10-2023) Ну очень,очень интересно.Простые Люди кредиты берут из-за бе... убивать надо таких, кто свое богатство афиширует,и проверяет реакцию простых людей. типа у меня большая бибика а вы завидуйте,а потом плачут ой бибику отжали,ой бибика сгорела,ой пилюлей дали и бибику продали.
19:35:52 02-10-2023
Комментарий то удалили хотя чел правду писал,про зажравшегося мажорика которому так нужен гелик. гномыч долго не покатаешься пока у папы с мамой деньги есть. а то ведь отдавать придется будет лучше если разобьется
07:32:25 03-10-2023
О, санкции не повлияли