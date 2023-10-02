По словам экс-фигуриста, он осуществил давнюю мечту сына

02 октября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: vk.com/evgeniplushenko

Евгений Плющенко и Яна Рудковская прикупили себе новый Mercedes-Benz G 63 AMG, но нюанс в том, что они оформили на него кредит. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, семья сначала взяла кредит на немецкий микроавтобус, а затем оформила 30 миллионов на "гелик". Отмечается, что такой автомобиль хотел сын звездной пары Александр, известный как Гном Гномыч. Для покупки машины мечты пришлось брать займы под залог в двух банках.

Микроавтобус, купленный Плющенко, стоит от 15 до 20 миллионов рублей.