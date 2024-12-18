СМИ: по меньшей мере 14 человек пострадали при столкновении поездов

Десятерых уже везут в местную ЦРБ, трое – тяжелые

18 декабря 2024, 22:11, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения поездов в Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Десятерых уже везут в местную ЦРБ, трое из них – тяжелые. Еще четверым оказывают помощь на месте. Пассажиров, которым не требуется медицинская помощь, размещают в уцелевших вагонах, однако отопления в них нет.

Напомним, авария произошла с поездом Мурманск – Санкт-Петербург на станции Княжая. По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также грузовые.

Причиной могла стать поломка грузового поезда. Обстоятельства инцидента выясняются.