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СМИ: погибший на стадионе в Алтайском крае подросток мог отравиться пропаном

По словам местных жителей, есть еще один пострадавший, однако его успели откачать

13 апреля 2023, 19:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Подросток, который погиб минувшей ночью на стадионе в Угловском районе, мог отравиться пропаном. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, баллончики с газом нашли неподалеку от тела. 

Отмечается, что молодой человек жил в селе Павловка. Семья благополучная, а сам спортсмен с крепким здоровьем. Незадолго до происшествия он поссорился с девушкой. 

Местные жители также рассказали, что в компании пострадал еще один человек, однако его откачали. 

Напомним, что ранее о гибели подростка в телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка.

Алтайский край Происшествия

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