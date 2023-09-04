СМИ: Польша начала выдавать Киеву украинцев призывного возраста

Украинской стороне передали граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз

04 сентября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала военной спецоперации России. Об этом стало известно местному изданию Rzeczpospolita.

Украинской стороне передали граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. По информации газеты, всего на территорию Польши после начала спецоперации уехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

При этом в публикации подчеркивается, что выдача большинства уклонистов – довольно сложный процесс. Сначала украинские власти должны выдать на них международный ордер на арест, а уже польский суд решит, применять ли экстрадицию.