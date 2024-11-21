СМИ: получение медсправки для водительских прав в России могут усложнить

Автомобилистов могут обязать сдавать анализы на наркотики

21 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Автомобили зимой / Фото: amic.ru

Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить. К перечню обследований могут добавить сдачу анализов на наркотики. Об этом сообщает Mash.

"Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3-3,5 тыс. рублей – с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдает", – заявили в издании со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

Как отмечает издание, водители, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, пользуются этим. Если бы процесс получения медицинской справки был сложнее, многих ДТП удалось бы избежать.

Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав и попросил создать базу граждан, наблюдающихся у врачей-психиатров и наркологов.