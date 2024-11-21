СМИ: получение медсправки для водительских прав в России могут усложнить
Автомобилистов могут обязать сдавать анализы на наркотики
21 ноября 2024, 18:00, ИА Амител
Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить. К перечню обследований могут добавить сдачу анализов на наркотики. Об этом сообщает Mash.
"Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3-3,5 тыс. рублей – с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдает", – заявили в издании со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.
Как отмечает издание, водители, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, пользуются этим. Если бы процесс получения медицинской справки был сложнее, многих ДТП удалось бы избежать.
Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав и попросил создать базу граждан, наблюдающихся у врачей-психиатров и наркологов.
"Но важнее внести поправки в законодательство, по которым вместе со справкой будущим автомобилистам будет необходимо сдавать и прикреплять анализы", – заключил Mash.
19:24:39 21-11-2024
А нарколог своим опытным глазом не видит наркошу?
21:53:03 21-11-2024
Гость (19:24:39 21-11-2024) А нарколог своим опытным глазом не видит наркошу?... Это деньги, справка такая не бесплатная, и на оружие уже давно она нужна
21:51:56 21-11-2024
Национальный автомобильный союз аж вице президент, эттт Хто такие, а она с клиниками дружит или со школами авто, что такие данные у нее имеются, так с такими данными в полицию в самый раз обратиться,не?
06:48:22 22-11-2024
Если раньше психиатра можно было пройти в день обращения, то сейчас нужно дозваниваться 10-30 минут (как повезет), чтобы тебя записали через 2 недели на 3-х минутную беседу ради печати в справке. Нарколог так просто печати штампует без лишних вопросов.
08:27:54 22-11-2024
Когда за мордобой прав лишать начнут? Озверели уже в края!