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СМИ: получение медсправки для водительских прав в России могут усложнить

Автомобилистов могут обязать сдавать анализы на наркотики

21 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Автомобили зимой / Фото: amic.ru
Автомобили зимой / Фото: amic.ru

Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить. К перечню обследований могут добавить сдачу анализов на наркотики. Об этом сообщает Mash.

"Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3-3,5 тыс. рублей – с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдает", – заявили в издании со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

Как отмечает издание, водители, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, пользуются этим. Если бы процесс получения медицинской справки был сложнее, многих ДТП удалось бы избежать.

Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав и попросил создать базу граждан, наблюдающихся у врачей-психиатров и наркологов.

"Но важнее внести поправки в законодательство, по которым вместе со справкой будущим автомобилистам будет необходимо сдавать и прикреплять анализы", – заключил Mash.

Россия Авто водители

Комментарии 5

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Гость

19:24:39 21-11-2024

А нарколог своим опытным глазом не видит наркошу?

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гость

21:53:03 21-11-2024

Гость (19:24:39 21-11-2024) А нарколог своим опытным глазом не видит наркошу?... Это деньги, справка такая не бесплатная, и на оружие уже давно она нужна

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гость

21:51:56 21-11-2024

Национальный автомобильный союз аж вице президент, эттт Хто такие, а она с клиниками дружит или со школами авто, что такие данные у нее имеются, так с такими данными в полицию в самый раз обратиться,не?

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Гость

06:48:22 22-11-2024

Если раньше психиатра можно было пройти в день обращения, то сейчас нужно дозваниваться 10-30 минут (как повезет), чтобы тебя записали через 2 недели на 3-х минутную беседу ради печати в справке. Нарколог так просто печати штампует без лишних вопросов.

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Гость

08:27:54 22-11-2024

Когда за мордобой прав лишать начнут? Озверели уже в края!

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