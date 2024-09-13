В МВД рассказали, изменят ли правила сдачи экзамена на водительские права

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13 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/917344

Министерство внутренних дел Российской Федерации не планирует вносить изменения в порядок проведения экзаменов и выдачи водительских прав, сообщили в пресс-центре ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

"В настоящее время не планируется внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097", – рассказали в МВД.

С 1 апреля в России вступили в силу изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату разрешено набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Также был увеличен срок пересдачи экзамена для тех, кто не сдал его три и более раз. Теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев. Кроме того, для сдачи экзамена на права теперь требуется предоставить СНИЛС, а наличие повестки в военкомат может стать причиной отказа в получении водительского удостоверения.