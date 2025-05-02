СМИ: помощник Трампа по нацбезопасности уходит в отставку

Майк Уолтц может стать постоянным представителем страны при ООН

02 мая 2025, 07:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и его заместителя Алекса Вонга отстранили от занимаемых ими должностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отстранены от должностей в четверг. Источники сообщили, что, вероятнее всего, будет объявлено о дополнительных отстраненных сотрудниках, и ожидается, что президент Дональд Трамп публично выступит по этому вопросу", – сказано в публикации.

Президент США Дональд Трамп позже заявил в своих соцсетях, что номинирует Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН. Он также уточнил, что обязанности советника по национальной безопасности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио, который при этом продолжит руководить государственным департаментом.

Ранее Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Уолтца могли уволить из-за скандала, связанного с включением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары США по Йемену.