СМИ: после окончания спецоперации Украину ждет две волны эмиграции

Покинуть страну могут еще до 4 млн человек

23 февраля 2025, 11:55, ИА Амител

Чемоданы / Фото: unsplash.com / Go to Caroline Selfors's profile Caroline Selfors

Жители Украины начнут покидать страну после завершения специальной военной операции. Всего ожидается две волны эмиграции. Как сообщает RT, об этом заявило украинское издание Telegraf.

По предположениям экспертов, первая волна начнется сразу после окончания боевых действий. Вероятно, в страну вернутся до 2 млн человек, однако покинет такое же количество мужчин: сейчас они не могут выехать за границу из-за военного положения и мобилизации.

Вторая волна эмиграции начнется позднее: в случае вступления Украины в Евросоюз. Предполагается, что тогда страну покинут еще 1-2 млн человек.