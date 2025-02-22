Медведев назвал два варианта дальнейших действий Киева

Один из них — "упасть в ноги американцам"

22 февраля 2025, 17:32, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"У них есть два пути. Первый – упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", – написал он.

Второй путь – достать Зеленскому "белый порошок из стола" и успокоиться, отметил Медведев и добавил, что выбор из этих вариантов для Киева очевиден.

Накануне Медведев высказался о критике президента США Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского словами "крыса загнана в угол".