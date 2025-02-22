Медведев назвал два варианта дальнейших действий Киева
Один из них — "упасть в ноги американцам"
22 февраля 2025, 17:32, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий. Об этом политик написал в телеграм-канале.
"У них есть два пути. Первый – упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", – написал он.
Второй путь – достать Зеленскому "белый порошок из стола" и успокоиться, отметил Медведев и добавил, что выбор из этих вариантов для Киева очевиден.
Накануне Медведев высказался о критике президента США Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского словами "крыса загнана в угол".
17:45:48 22-02-2025
Нас ни потери хохлов ни их варианты не интересны. Пусть лучше расскажет что ожидает Путина? Русские зависят щас от этих вариантов больше, чем от хохляцких
18:30:17 22-02-2025
Чьё дело правое, тот в конечном счёте и победит, ибо не в силе Бог, а в правде!
22:27:16 22-02-2025
Гость (18:30:17 22-02-2025) Чьё дело правое, тот в конечном счёте и победит, ибо не в си...
Русско-японская война би лайк...
18:35:19 22-02-2025
Надо же так прославиться речами: денег не, но вы держитесь.
19:25:51 22-02-2025
Митяй забыл на своем столе посмотреть...
20:38:48 22-02-2025
Надеюсь это всё закончится. Братские народы не должны воевать.
12:28:39 23-02-2025
Чтобы не отдавать долг Америке у хохлов есть единственный выход
08:18:52 24-02-2025
Мессинг второй.