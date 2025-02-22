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Медведев назвал два варианта дальнейших действий Киева

Один из них — "упасть в ноги американцам"

22 февраля 2025, 17:32, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"У них есть два пути. Первый – упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", – написал он.

Второй путь – достать Зеленскому "белый порошок из стола" и успокоиться, отметил Медведев и добавил, что выбор из этих вариантов для Киева очевиден.

Накануне Медведев высказался о критике президента США Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского словами "крыса загнана в угол".

Дмитрий Медведев Политика

Комментарии 8

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Гость

17:45:48 22-02-2025

Нас ни потери хохлов ни их варианты не интересны. Пусть лучше расскажет что ожидает Путина? Русские зависят щас от этих вариантов больше, чем от хохляцких

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Гость

18:30:17 22-02-2025

Чьё дело правое, тот в конечном счёте и победит, ибо не в силе Бог, а в правде!

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Sic semper tyrannis

22:27:16 22-02-2025

Гость (18:30:17 22-02-2025) Чьё дело правое, тот в конечном счёте и победит, ибо не в си...
Русско-японская война би лайк...

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Гость

18:35:19 22-02-2025

Надо же так прославиться речами: денег не, но вы держитесь.

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Гость

19:25:51 22-02-2025

Митяй забыл на своем столе посмотреть...

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Гость

20:38:48 22-02-2025

Надеюсь это всё закончится. Братские народы не должны воевать.

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Гость

12:28:39 23-02-2025

Чтобы не отдавать долг Америке у хохлов есть единственный выход

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Гость

08:18:52 24-02-2025

Мессинг второй.

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