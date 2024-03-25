СМИ: после теракта в "Крокусе" в российских ТЦ усилили меры безопасности

С сотрудниками провели инструктаж и тренировочные эвакуации

25 марта 2024, 08:25, ИА Амител

Камеры видеонаблюдения / Фото: unsplash.com

После теракта в "Крокус Сити Холле" в российских торговых центрах усилили меры безопасности. Об этом сообщают "Ведомости".

Как рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, на входах в ТЦ усилили охрану, добавили сотрудников и вооружили их дубинками. Также провели инструктажи и тренировочные эвакуации.

В ТЦ провели тестирование работы систем обеспечения эвакуации. Проверили световые табло, разблокировку дверей и остановку эскалаторов, речевого оповещения.

Ранее стало известно, что четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" отправили под стражу.