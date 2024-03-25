СМИ: после теракта в "Крокусе" в российских ТЦ усилили меры безопасности
С сотрудниками провели инструктаж и тренировочные эвакуации
25 марта 2024, 08:25, ИА Амител
Камеры видеонаблюдения / Фото: unsplash.com
После теракта в "Крокус Сити Холле" в российских торговых центрах усилили меры безопасности. Об этом сообщают "Ведомости".
Как рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, на входах в ТЦ усилили охрану, добавили сотрудников и вооружили их дубинками. Также провели инструктажи и тренировочные эвакуации.
В ТЦ провели тестирование работы систем обеспечения эвакуации. Проверили световые табло, разблокировку дверей и остановку эскалаторов, речевого оповещения.
Ранее стало известно, что четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" отправили под стражу.
08:36:11 25-03-2024
Смелые сторожа, с резиновыми фалоимитаторами на автоматы пойдут. Может заставить двери для эвакуации держать не закрытыми?
08:44:17 25-03-2024
Возможно когда нибудь, и системы пожаротушения и дымоудаления будут работать.
А через аварийные выходы можно будет в случае чего выбраться.
Хотя и звучит это конечно фантастически
08:51:07 25-03-2024
После Зимней вишни была куча пожарных проверок. И что это дало на сегодняшний день?
08:57:23 25-03-2024
Гость (08:51:07 25-03-2024) После Зимней вишни была куча пожарных проверок. И что это да... Хозяин Крокуса очень интересная личность. Найдите в сети, кто он, где живет его семья и какое отношение он имеет к Единой России.
10:38:25 25-03-2024
Гость (08:57:23 25-03-2024) Хозяин Крокуса очень интересная личность. Найдите в сети, кт... Конечно- уже хочет просить у государства денег на восстановление ТЦ. Поди в телевизоре врут?
09:29:02 25-03-2024
Гость (08:51:07 25-03-2024) После Зимней вишни была куча пожарных проверок. И что это да... Я как-то около года назад пробовал выйти через пожарный выход в "Огнях" и в "Европе" всё было закрыто)
Думаю и пожаротешение там тоже только номинально имеется.
А результаты на всех видео из "Крокуса"
08:55:03 25-03-2024
и вооружили их дубинками --- без комментариев
09:03:46 25-03-2024
Вы чего хотите? Вооруженную автоматическим оружием охрану в каждом ТРЦ? В каждом театре, кинотеатре, парке… Может на перекрестках блок-посты организовывать? Вы размеры страны знаете? Вы понимаете, что вы предлагаете создать еще даже не одну, а две таких армии, которые в стране сейчас есть. А деньги на это откуда? А кто этих «охранников» кормить должен? Вы просто чудовищный бред несете…
09:50:36 25-03-2024
Гость (09:03:46 25-03-2024) Вы чего хотите? Вооруженную автоматическим оружием охрану в ... Может один снайпер в неизвестном месте
09:51:34 25-03-2024
Наверно Барнаул не Россия? Вчера был в Огнях- как был один охранник на ОДНОМ !!!! входе с металлодетектером (он всегда с ним стоит) ,так и есть ОДИН!!!!!
10:11:17 25-03-2024
ГадкийЯ (09:51:34 25-03-2024) Наверно Барнаул не Россия? Вчера был в Огнях- как был один о... Ну проплати второго ,а если есть желание то и третьего .
10:24:20 25-03-2024
Я у вас совета не спрашивал. А вам пожелание: не оказаться в "Вишне" или "Крокусе"
10:27:29 25-03-2024
Охранники в ТЦ для того, чтобы чужое добро без спрос не выносили, а не для охраны тусующихся в них граждан.
13:31:23 25-03-2024
Да бесполезно все это. Усилят ТЦ - террорист пойдет в продуктовый магазин. Усилят магазины - дождется очереди на остановке. На каждую остановку поставят по 10 автоматчиков - из окна арендованной квартиры со снайперской винтовки будет бить по скоплениям людей. Невозможно все прикрыть. Тут другой подход нужен: прослушка всех средств коммуникаций, молниеносная реакция силовиков, неотвратимость и суровость наказания
14:22:28 25-03-2024
Это просто слова. Сегодня был в одном из ТЦ, ничего не изменилось. Даже пожарные выходы не открыли