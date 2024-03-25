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Суд арестовал четырех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Всем им предъявили обвинение по статье "Террористический акт"

25 марта 2024, 08:04, ИА Амител

Мухаммадсобир Файзов / Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Мухаммадсобир Файзов / Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Рачабализоде Муродали, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни. Всем им предъявили обвинение по статье "Террористический акт". По ней фигурантам дела грозят пожизненные сроки.

Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину. У 33-летнего мужчины четверо детей, он имел просроченную регистрацию в Новосибирске. 

Шамсидин Фаридуни и Рачабализода Муродали тоже отцы, у каждого из них по одному ребенку. Самого молодого фигуранта дела, 20-летнего Мухаммадсобира Файзова, в зал суда привезли в инвалидном кресле.

Москва Теракт
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Комментарии 7

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Гость

08:21:24 25-03-2024

он имел просроченную регистрацию в Новосибирске."
Он в Москву на попутках добирался? Так-то при покупке билета на поезд,самолёт,автобус(поездка в другой регион) требуется паспорт. Кто-то "слепой" оказался?

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Гость

08:43:25 25-03-2024

Гость (08:21:24 25-03-2024) он имел просроченную регистрацию в Новосибирске."Он в М... Если бы только это. Он еще без проблем нашел кучу оружия и боеприпасов, а также воспламеняющих веществ. Ездил с ними по Москве с ее миллионом камер и системой распознавания лиц. Вошел в Крокус, устроил массовое убийство, потом вышел и на той же машине, которую к тому времени искала вся страна, доехал примерно до Брянска. Это ж прямо песня какая-то.

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Гость

09:08:12 25-03-2024

Гость (08:43:25 25-03-2024) Если бы только это. Он еще без проблем нашел кучу оружия и б... Оружие и документы им в Москве предоставили организаторы. Как и автомобиль с тверскими номерами. Их собрали по тихому, они друг друга не знали. Двоих привезли из Турции, двое здесь уже были. В мечети не ходили, в интернете взглядов не высказывали. Как ты их вычислишь…

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Гость

09:34:16 25-03-2024

Гость (09:08:12 25-03-2024) Оружие и документы им в Москве предоставили организаторы. Ка... То есть левые, по сути, люди, не боевики, не имеющие военного опыта, ни разу не взаимодействовавшие друг с другом, оказались готовы так технично совершить массовое убийство и поджог, да так, что сгорело вообще все, и почти успешно скрыться? За 500 тысяч.

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Гость

09:47:32 25-03-2024

Гость (09:08:12 25-03-2024) Оружие и документы им в Москве предоставили организаторы. Ка... Ага,в "интернете взглядов не высказывал". Но проповедника слушал- эьл не привлекает внимание? Так ты сам попробуй репост сделай какой нибудь или лайкни-к тебе придут.

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Гость

09:05:56 25-03-2024

Гость (08:21:24 25-03-2024) он имел просроченную регистрацию в Новосибирске."Он в М... У него таджикский паспорт, его и предъявил. Просроченная регистрация - административный штраф по нынешнему законодательству.

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Гость

08:23:22 25-03-2024

Ишь ты, сразу инвалидом стал.

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