Суд арестовал четырех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Всем им предъявили обвинение по статье "Террористический акт"
25 марта 2024, 08:04, ИА Амител
Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Рачабализоде Муродали, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни. Всем им предъявили обвинение по статье "Террористический акт". По ней фигурантам дела грозят пожизненные сроки.
Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину. У 33-летнего мужчины четверо детей, он имел просроченную регистрацию в Новосибирске.
Шамсидин Фаридуни и Рачабализода Муродали тоже отцы, у каждого из них по одному ребенку. Самого молодого фигуранта дела, 20-летнего Мухаммадсобира Файзова, в зал суда привезли в инвалидном кресле.
08:21:24 25-03-2024
он имел просроченную регистрацию в Новосибирске."
Он в Москву на попутках добирался? Так-то при покупке билета на поезд,самолёт,автобус(поездка в другой регион) требуется паспорт. Кто-то "слепой" оказался?
08:43:25 25-03-2024
Гость (08:21:24 25-03-2024) он имел просроченную регистрацию в Новосибирске."Он в М... Если бы только это. Он еще без проблем нашел кучу оружия и боеприпасов, а также воспламеняющих веществ. Ездил с ними по Москве с ее миллионом камер и системой распознавания лиц. Вошел в Крокус, устроил массовое убийство, потом вышел и на той же машине, которую к тому времени искала вся страна, доехал примерно до Брянска. Это ж прямо песня какая-то.
09:08:12 25-03-2024
Гость (08:43:25 25-03-2024) Если бы только это. Он еще без проблем нашел кучу оружия и б... Оружие и документы им в Москве предоставили организаторы. Как и автомобиль с тверскими номерами. Их собрали по тихому, они друг друга не знали. Двоих привезли из Турции, двое здесь уже были. В мечети не ходили, в интернете взглядов не высказывали. Как ты их вычислишь…
09:34:16 25-03-2024
Гость (09:08:12 25-03-2024) Оружие и документы им в Москве предоставили организаторы. Ка... То есть левые, по сути, люди, не боевики, не имеющие военного опыта, ни разу не взаимодействовавшие друг с другом, оказались готовы так технично совершить массовое убийство и поджог, да так, что сгорело вообще все, и почти успешно скрыться? За 500 тысяч.
09:47:32 25-03-2024
Гость (09:08:12 25-03-2024) Оружие и документы им в Москве предоставили организаторы. Ка... Ага,в "интернете взглядов не высказывал". Но проповедника слушал- эьл не привлекает внимание? Так ты сам попробуй репост сделай какой нибудь или лайкни-к тебе придут.
09:05:56 25-03-2024
Гость (08:21:24 25-03-2024) он имел просроченную регистрацию в Новосибирске."Он в М... У него таджикский паспорт, его и предъявил. Просроченная регистрация - административный штраф по нынешнему законодательству.
08:23:22 25-03-2024
Ишь ты, сразу инвалидом стал.