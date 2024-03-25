Суд арестовал четырех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Всем им предъявили обвинение по статье "Террористический акт"

25 марта 2024, 08:04, ИА Амител

Мухаммадсобир Файзов / Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Рачабализоде Муродали, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни. Всем им предъявили обвинение по статье "Террористический акт". По ней фигурантам дела грозят пожизненные сроки.

Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину. У 33-летнего мужчины четверо детей, он имел просроченную регистрацию в Новосибирске.

Шамсидин Фаридуни и Рачабализода Муродали тоже отцы, у каждого из них по одному ребенку. Самого молодого фигуранта дела, 20-летнего Мухаммадсобира Файзова, в зал суда привезли в инвалидном кресле.