СМИ: президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали

Официально информацию о госпитализации главы государства власти пока не комментировали

28 апреля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Сообщение об этом появилось на местном новостном портале B92.

Причина не уточняется. Официально информацию о госпитализации Вучича власти пока не комментировали. Ряд источников пишут, что сербский президент может находиться в Военно-медицинской академии в Белграде, однако СМИ эти сведения опровергли.

Напомним, что ранее Вучич уже оказывался в больнице. В 2019 году его госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания, однако его характер не уточнялся.