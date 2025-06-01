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СМИ: причиной обрушения мостов под Курском и в Брянске стал подрыв

В результате инцидента в Курской области пострадали три человека

01 июня 2025, 12:55, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "112"
Фото: Telegram-канал "112"

Причиной обрушения ж/д моста под Курском, как и в Брянске, стал подрыв опор. Об этом сообщает Telegram-канал "112"

По информации источников канала, неизвестные заложили два заряда – на опору и под полотно. В результате один из пролетов рухнул на автодорогу. К счастью, машин не было. 

Одна часть локомотива рухнула, вторая повисла над провалом. Пострадали трое – машинист и два его помощника. Все они в состоянии средней степени тяжести.

Поезд состоял из ста грузовых вагонов, три из них сошли с рельсов. Груза в них не было. Пока дорога на Калиновку в Железногорском районе перекрыта, на месте работают следователи.

чрезвычайное происшествие

Комментарии 6

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Гость

14:22:39 01-06-2025

Давно пора правду писать.

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Кхм...

15:25:06 01-06-2025

Сначала нужно провести оперативное совещание и определить меру кормового огораживания.

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Гость

15:29:37 01-06-2025

Верим,верим.А то,что еще 25 мая местные призывали закрыть на ремонт этот путепровод-это так,пустяки.

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Гость

17:01:47 01-06-2025

СК РФ уже отверг версию с подрывом. Просто обрушение.

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Гость

18:16:28 01-06-2025

Гость (17:01:47 01-06-2025) СК РФ уже отверг версию с подрывом. Просто обрушение. ... Само упало и никто не виноват. Так проще.

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Гость

19:13:57 01-06-2025

Гость (18:16:28 01-06-2025) Само упало и никто не виноват. Так проще.... Прикиньте,так и есть.Прогнило,и обрушилось.

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