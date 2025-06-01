СМИ: причиной обрушения мостов под Курском и в Брянске стал подрыв

В результате инцидента в Курской области пострадали три человека

01 июня 2025, 12:55, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "112"

Причиной обрушения ж/д моста под Курском, как и в Брянске, стал подрыв опор. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По информации источников канала, неизвестные заложили два заряда – на опору и под полотно. В результате один из пролетов рухнул на автодорогу. К счастью, машин не было.

Одна часть локомотива рухнула, вторая повисла над провалом. Пострадали трое – машинист и два его помощника. Все они в состоянии средней степени тяжести.