СМИ: причиной обрушения мостов под Курском и в Брянске стал подрыв
В результате инцидента в Курской области пострадали три человека
01 июня 2025, 12:55, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "112"
Причиной обрушения ж/д моста под Курском, как и в Брянске, стал подрыв опор. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
По информации источников канала, неизвестные заложили два заряда – на опору и под полотно. В результате один из пролетов рухнул на автодорогу. К счастью, машин не было.
Одна часть локомотива рухнула, вторая повисла над провалом. Пострадали трое – машинист и два его помощника. Все они в состоянии средней степени тяжести.
Поезд состоял из ста грузовых вагонов, три из них сошли с рельсов. Груза в них не было. Пока дорога на Калиновку в Железногорском районе перекрыта, на месте работают следователи.
14:22:39 01-06-2025
Давно пора правду писать.
15:25:06 01-06-2025
Сначала нужно провести оперативное совещание и определить меру кормового огораживания.
15:29:37 01-06-2025
Верим,верим.А то,что еще 25 мая местные призывали закрыть на ремонт этот путепровод-это так,пустяки.
17:01:47 01-06-2025
СК РФ уже отверг версию с подрывом. Просто обрушение.
18:16:28 01-06-2025
Гость (17:01:47 01-06-2025) СК РФ уже отверг версию с подрывом. Просто обрушение. ... Само упало и никто не виноват. Так проще.
19:13:57 01-06-2025
Гость (18:16:28 01-06-2025) Само упало и никто не виноват. Так проще.... Прикиньте,так и есть.Прогнило,и обрушилось.