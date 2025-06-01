Железнодорожный мост рухнул под грузовым составом в Курской области
По предварительным данным, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги
01 июня 2025, 12:19, ИА Амител
Железнодорожный мост рухнул в Курской области. Как сообщает Telegram-канал Baza, в это время по мосту двигался грузовой локомотив.
Обрушение произошло в районе 48-го километра трассы Тросна – Калиновка в ночь на 1 июня. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, локомотив упал на дорогу, после чего загорелся.
"По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги – всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", – добавил он.
Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.
Напомним, что это уже второй подобный инцидент за сутки. Ранее стало известно об обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области. Семеро погибли, 69 пострадали.
13:05:02 01-06-2025
Одна из опор моста была повреждена взрывом в 02:30 ночи сегодня, 1 июня.
13:21:29 01-06-2025
Кучно пошли, посмотрим на сколько быстро их восстановят. Ведь говорят, что они не являются целями т.к . из можно слишком быстро восстановить
13:56:50 01-06-2025
А хохляцкие мосты через Днепр целёхоньки