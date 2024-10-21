НОВОСТИЭкономика

СМИ: Путин на саммите БРИКС представит план по крушению доллара

Так, по утверждению автора статьи, он хочет "придать блоку вес"

21 октября 2024, 19:45, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941086
Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941086

Владимир Путин, президент Российской Федерации, намерен представить свой план, который, как ожидается, нанесет сокрушительный удар по доллару. Об этом пишет The Economist.

По информации издания, российский лидер планирует представить свой план на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Цель – придать блоку больший вес.

Одним из ключевых элементов плана станет создание глобальной финансово-платежной системы, которая будет доступна для всех членов блока.

В статье отмечается, что в мире международных платежей Америка является крупнейшим хабом, где многие банки мира обменивают иностранную валюту на доллары, а затем на валюты, в которых поступают платежи.

Политика деньги

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

20:06:18 21-10-2024

Может лучше со свой страной разобраться и ещё кое-какими моментами напряжёнными. А уж потом доллар ронять.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:51:43 21-10-2024

Гость (20:06:18 21-10-2024) Может лучше со свой страной разобраться и ещё кое-какими мом... Одно другому не мешает.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:31 22-10-2024

Чтобы было ещё смешнее, можно почитать план Путина 2008

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:05 21-10-2024

Шо? Опять?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:30 21-10-2024

А просто дружить не пробовал ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:00:21 22-10-2024

Гость (22:28:30 21-10-2024) А просто дружить не пробовал ?... Дружили в 90-х. Голод и разруху та дружба принесла. Больше такой дружбы не надо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

01:00:06 22-10-2024

Прошло 35 лет с того дня, когда доллар должен был рухнуть "на днях"
🤣

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:25 22-10-2024

Доллары менять?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:52 22-10-2024

Гость (08:37:25 22-10-2024) Доллары менять?...
Иес

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

09:00:23 22-10-2024

Скоро вашей Америке кирдык (С)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:42 22-10-2024

Самый простой способ уронить доллар-рубль обеспечить золотом,как это было в советском союзе.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:10 22-10-2024

Гость (09:21:42 22-10-2024) Самый простой способ уронить доллар-рубль обеспечить золотом... Гость, СССР не был в такой изоляции, как сейчас Россия. С твоим золотом будешь, как Кощей будешь над златом чахнуть.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:31 22-10-2024

уже опять рухнул до 100р, ждем дальнейшего падения...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:34 22-10-2024

План по крушению рубля уже выполнен. Очередь за долларом.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:44 22-10-2024

А рухнет рубль)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:56 22-10-2024

Гость (11:03:44 22-10-2024) А рухнет рубль))) ... Сходи в магазин и купи на 1000 рэ. Унесешь в карманах.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
XXX

13:56:40 22-10-2024

В этот раз всё получится!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
XXX

14:00:05 22-10-2024

Долго ждали и наконец то дождались. Я уж
думал не доживу до этого момента. Евреи задёргались. В этот раз спастись не удастся.Это знак)

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров