СМИ: Путин на саммите БРИКС представит план по крушению доллара

Так, по утверждению автора статьи, он хочет "придать блоку вес"

21 октября 2024, 19:45, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941086

Владимир Путин, президент Российской Федерации, намерен представить свой план, который, как ожидается, нанесет сокрушительный удар по доллару. Об этом пишет The Economist.

По информации издания, российский лидер планирует представить свой план на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Цель – придать блоку больший вес.

Одним из ключевых элементов плана станет создание глобальной финансово-платежной системы, которая будет доступна для всех членов блока.

В статье отмечается, что в мире международных платежей Америка является крупнейшим хабом, где многие банки мира обменивают иностранную валюту на доллары, а затем на валюты, в которых поступают платежи.