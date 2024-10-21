СМИ: Путин на саммите БРИКС представит план по крушению доллара
Так, по утверждению автора статьи, он хочет "придать блоку вес"
21 октября 2024, 19:45, ИА Амител
Владимир Путин, президент Российской Федерации, намерен представить свой план, который, как ожидается, нанесет сокрушительный удар по доллару. Об этом пишет The Economist.
По информации издания, российский лидер планирует представить свой план на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Цель – придать блоку больший вес.
Одним из ключевых элементов плана станет создание глобальной финансово-платежной системы, которая будет доступна для всех членов блока.
В статье отмечается, что в мире международных платежей Америка является крупнейшим хабом, где многие банки мира обменивают иностранную валюту на доллары, а затем на валюты, в которых поступают платежи.
20:06:18 21-10-2024
Может лучше со свой страной разобраться и ещё кое-какими моментами напряжёнными. А уж потом доллар ронять.
20:51:43 21-10-2024
Гость (20:06:18 21-10-2024) Может лучше со свой страной разобраться и ещё кое-какими мом... Одно другому не мешает.
08:05:31 22-10-2024
Чтобы было ещё смешнее, можно почитать план Путина 2008
22:10:05 21-10-2024
Шо? Опять?
22:28:30 21-10-2024
А просто дружить не пробовал ?
06:00:21 22-10-2024
Гость (22:28:30 21-10-2024) А просто дружить не пробовал ?... Дружили в 90-х. Голод и разруху та дружба принесла. Больше такой дружбы не надо.
01:00:06 22-10-2024
Прошло 35 лет с того дня, когда доллар должен был рухнуть "на днях"
🤣
08:37:25 22-10-2024
Доллары менять?
15:16:52 22-10-2024
Гость (08:37:25 22-10-2024) Доллары менять?...
Иес
09:00:23 22-10-2024
Скоро вашей Америке кирдык (С)
09:21:42 22-10-2024
Самый простой способ уронить доллар-рубль обеспечить золотом,как это было в советском союзе.
09:31:10 22-10-2024
Гость (09:21:42 22-10-2024) Самый простой способ уронить доллар-рубль обеспечить золотом... Гость, СССР не был в такой изоляции, как сейчас Россия. С твоим золотом будешь, как Кощей будешь над златом чахнуть.
09:25:31 22-10-2024
уже опять рухнул до 100р, ждем дальнейшего падения...
10:46:34 22-10-2024
План по крушению рубля уже выполнен. Очередь за долларом.
11:03:44 22-10-2024
А рухнет рубль)))
11:34:56 22-10-2024
Гость (11:03:44 22-10-2024) А рухнет рубль))) ... Сходи в магазин и купи на 1000 рэ. Унесешь в карманах.
13:56:40 22-10-2024
В этот раз всё получится!!!
14:00:05 22-10-2024
Долго ждали и наконец то дождались. Я уж
думал не доживу до этого момента. Евреи задёргались. В этот раз спастись не удастся.Это знак)