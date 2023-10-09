В действительности ему лишь пригрозили, назвав "мертвецом"

09 октября 2023, 17:23, ИА Амител

Последствия атак в Израиле / Фото: ТАСС

Ряд СМИ распространили фейк о смерти лидера ХАМАС Яхья Синвара. Медиа неверно перевели материал израильской газеты The Times of Isralel, которая опубликовала угрозы представителя Сил обороны Израиля контр-адмирала Дэниэля Хагари.

Представитель ЦАХАЛ пригрозил руководителю ХАМАС, заявив, что именно он командует боевыми действиями со стороны боевиков. Хагари заявил, что "he is a dead man" (с английского переводится как "он мертвец", а не "он мертв"). Контр-адмирал добавил, что все военное и политическое руководство ХАМАС "уязвимы и обречены".

Напомним, 7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

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