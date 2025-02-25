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СМИ рассказали, когда иностранные компании вернутся в Россию

Условия для их захода на российский рынок сейчас прорабатываются

25 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Вывеска / Фото: unsplash.com / Viktor Forgacs
Вывеска / Фото: unsplash.com / Viktor Forgacs

Иностранные компании из недружественных стран вернутся в Россию только после разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Минфина РФ.

"Возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям", – пишет издание, ссылаясь на представителя Минфина.

Собеседник "Ведомостей" отметил, что правительственная комиссия, принимая решения, в первую очередь ориентируется на позицию профильного ведомства.

Он уточнил, что действующие указы президента № 618 об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами и № 81 о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности касаются не только продажи бизнеса, но и его возвращения в Россию.

Ссылаясь на федерального чиновника, газета сообщает, что условия возвращения иностранных компаний в Россию сейчас прорабатывают.

Россия торговля

Комментарии 14

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Гость

16:17:08 25-02-2025

Давайте быстрее!!!
Пока у импортозамещателей хари не треснули от наживы.

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Шинник

16:43:10 25-02-2025

а разве предателей прощают ?

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Гость

20:46:09 25-02-2025

Шинник (16:43:10 25-02-2025) а разве предателей прощают ?... Предатель это ты, который а тылу отсиживантся

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Гость

06:51:58 26-02-2025

Шинник (16:43:10 25-02-2025) а разве предателей прощают ?... У нас что, есть выбор?

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Гость

16:56:26 25-02-2025

Не нужны нам иностранные компании.
Но PSстор и стим разблокируйте! ))) надоело мучиться всякими турецкими аккаунтами и переплачивать.

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Сергей

17:31:02 25-02-2025

А они рвутся сюда? 😎🧐

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Гость

20:14:26 25-02-2025

возврат иностранных компаний до разблокировки свифт и снятия санкций с банков - это удар под дых отечественному производителю

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Sic semper tyrannis

22:22:54 25-02-2025

Гость (20:14:26 25-02-2025) возврат иностранных компаний до разблокировки свифт и снятия...
У отественного производителя было 10 лет монополии на рынке. Кто-то из них улучшил качество или снизил цены для потребителя за это время?

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Гость

14:33:46 26-02-2025

Sic semper tyrannis (22:22:54 25-02-2025) У отественного производителя было 10 лет монополии на ры... это когда это?

Грасс, например.

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Гость

21:43:26 25-02-2025

Кто хоть "вернуться"-то намылился? Что за маниловщина - воспринимать лелеемую мечту как некий наличный факт!?

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Гость

21:47:50 25-02-2025

"Ей сойдет теперь любой -- Хоть горбатый, хоть рябой, Потому как и рябые К нам не ломятся гурьбой!"..

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Musik

09:38:13 26-02-2025

Гость (21:47:50 25-02-2025) "Ей сойдет теперь любой -- Хоть горбатый, хоть рябой, Потому... а я хотел бы в той допускной камиссии поработать.
хотяб денек...

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Гость

08:32:33 26-02-2025

Все, потреоты! Америка теперь друг! ))))

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Гость

15:04:06 26-02-2025

Гость (08:32:33 26-02-2025) Все, потреоты! Америка теперь друг! ))))... А она и не была врагом, просто была геополитический противник, по идеологии. В кап.мире - конкурент.

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