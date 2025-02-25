СМИ рассказали, когда иностранные компании вернутся в Россию

Условия для их захода на российский рынок сейчас прорабатываются

25 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Вывеска / Фото: unsplash.com / Viktor Forgacs

Иностранные компании из недружественных стран вернутся в Россию только после разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Минфина РФ.

"Возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям", – пишет издание, ссылаясь на представителя Минфина.

Собеседник "Ведомостей" отметил, что правительственная комиссия, принимая решения, в первую очередь ориентируется на позицию профильного ведомства.

Он уточнил, что действующие указы президента № 618 об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами и № 81 о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности касаются не только продажи бизнеса, но и его возвращения в Россию.

Ссылаясь на федерального чиновника, газета сообщает, что условия возвращения иностранных компаний в Россию сейчас прорабатывают.