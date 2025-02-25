СМИ рассказали, когда иностранные компании вернутся в Россию
Условия для их захода на российский рынок сейчас прорабатываются
25 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Иностранные компании из недружественных стран вернутся в Россию только после разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Минфина РФ.
"Возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям", – пишет издание, ссылаясь на представителя Минфина.
Собеседник "Ведомостей" отметил, что правительственная комиссия, принимая решения, в первую очередь ориентируется на позицию профильного ведомства.
Он уточнил, что действующие указы президента № 618 об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами и № 81 о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности касаются не только продажи бизнеса, но и его возвращения в Россию.
Ссылаясь на федерального чиновника, газета сообщает, что условия возвращения иностранных компаний в Россию сейчас прорабатывают.
16:17:08 25-02-2025
Давайте быстрее!!!
Пока у импортозамещателей хари не треснули от наживы.
16:43:10 25-02-2025
а разве предателей прощают ?
20:46:09 25-02-2025
Шинник (16:43:10 25-02-2025) а разве предателей прощают ?... Предатель это ты, который а тылу отсиживантся
06:51:58 26-02-2025
Шинник (16:43:10 25-02-2025) а разве предателей прощают ?... У нас что, есть выбор?
16:56:26 25-02-2025
Не нужны нам иностранные компании.
Но PSстор и стим разблокируйте! ))) надоело мучиться всякими турецкими аккаунтами и переплачивать.
17:31:02 25-02-2025
А они рвутся сюда? 😎🧐
20:14:26 25-02-2025
возврат иностранных компаний до разблокировки свифт и снятия санкций с банков - это удар под дых отечественному производителю
22:22:54 25-02-2025
Гость (20:14:26 25-02-2025) возврат иностранных компаний до разблокировки свифт и снятия...
У отественного производителя было 10 лет монополии на рынке. Кто-то из них улучшил качество или снизил цены для потребителя за это время?
14:33:46 26-02-2025
Sic semper tyrannis (22:22:54 25-02-2025) У отественного производителя было 10 лет монополии на ры... это когда это?
Грасс, например.
21:43:26 25-02-2025
Кто хоть "вернуться"-то намылился? Что за маниловщина - воспринимать лелеемую мечту как некий наличный факт!?
21:47:50 25-02-2025
"Ей сойдет теперь любой -- Хоть горбатый, хоть рябой, Потому как и рябые К нам не ломятся гурьбой!"..
09:38:13 26-02-2025
Гость (21:47:50 25-02-2025) "Ей сойдет теперь любой -- Хоть горбатый, хоть рябой, Потому... а я хотел бы в той допускной камиссии поработать.
хотяб денек...
08:32:33 26-02-2025
Все, потреоты! Америка теперь друг! ))))
15:04:06 26-02-2025
Гость (08:32:33 26-02-2025) Все, потреоты! Америка теперь друг! ))))... А она и не была врагом, просто была геополитический противник, по идеологии. В кап.мире - конкурент.