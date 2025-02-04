СМИ: РФ рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как место для переговоров Путина и Трампа
Собеседники агентства утверждают, что в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны
04 февраля 2025, 07:14, ИА Амител
Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве возможных мест для проведения встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом Reuters пишет со ссылкой на два российских источника.
Собеседники агентства утверждают, что в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны. Один из источников уточнил, что в РФ "существует некоторая оппозиция этой идее". В частности, один из них отметил, что и у саудитов, и у властей ОАЭ есть тесные "военные связи" в сфере безопасности с США.
Опрошенные Reuters источники также заявили, что исключили в качестве возможного места проведения переговоров Турцию. Одна из причин – членство Анкары в НАТО.
Напомним, весной 2022 года эта страна уже принимала делегации РФ и Украины для переговоров.
08:32:48 04-02-2025
А что ни Ялту
10:27:50 04-02-2025
Гость (08:32:48 04-02-2025) А что ни Ялту ... да пофиг. хоть в рубцовске. лишь бы результат был
12:39:43 04-02-2025
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