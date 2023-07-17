СМИ: россиян захотели штрафовать за выгул собак без намордника
Законопроект уже поддержало правительство
17 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России планируется ввести штраф от 1 до 3 тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Как пишут "Известия", законопроект уже поддержало правительство.
По словам автора инициативы, зампреда думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, сообщения о нападении собак таких пород поступают в комитет "почти каждый день, и довольно часто страдают дети".
"Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника", – отметил он.
Напомним, перечень потенциально опасных пород собак утвердили в 2019 году. Туда вошли акбаш, американский бульдог, волкособ и другие.
11:16:57 17-07-2023
еще бы штрафовали за гуано
11:20:15 17-07-2023
Слава Богу, правильный законопроект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11:21:45 17-07-2023
Нужно еще рассмотреть вариант штрафов хозяев, когда не убирают за своими питомцами. Весной жутко гулять по дворам, везде тебя ожидает сюрприз. А летом по травке тоже сильно бегать не стоит-тоже можешь наступить в этот сюрприз)))). Выгуливаешь своего любимку-будь любезен убери за ним! Давайте любить животных и уважать друг друга.
12:51:30 17-07-2023
Начинать надо штрафовать родителей за ненадлежащее воспитание своих детей и оставление без присмотра в общественных местах, особенно, за маленьких детей. Как почитаешь, что творят деточки, так куда там собакам до них, и даже волкособам с волками.
13:44:21 17-07-2023
Гость (12:51:30 17-07-2023) Начинать надо штрафовать родителей за ненадлежащее воспитани... Зоошиза, статья про собак. Ты опять детей вплетаешь.
16:37:10 17-07-2023
Гость (12:51:30 17-07-2023) Начинать надо штрафовать родителей за ненадлежащее воспитани... Тема про собак, но вшивый опять о своём.
17:12:52 17-07-2023
Гость (12:51:30 17-07-2023) Начинать надо штрафовать родителей за ненадлежащее воспитани... так и штрафуют
13:03:32 17-07-2023
россиян захотели штрафовать ------ Да чего мелочиться то? Давайте штрафовать россиян вообще за сам факт существования - родился - штраф, пошел в детский садик - штраф ну и т.д. и т.п.
14:23:20 17-07-2023
Отстрелы, отстрелы. Помогут лишь отстрелы.