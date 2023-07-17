СМИ: россиян захотели штрафовать за выгул собак без намордника

Законопроект уже поддержало правительство

17 июля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России планируется ввести штраф от 1 до 3 тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Как пишут "Известия", законопроект уже поддержало правительство.

По словам автора инициативы, зампреда думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, сообщения о нападении собак таких пород поступают в комитет "почти каждый день, и довольно часто страдают дети".

"Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника", – отметил он.

Напомним, перечень потенциально опасных пород собак утвердили в 2019 году. Туда вошли акбаш, американский бульдог, волкособ и другие.