Каких собак можно выгуливать без намордника, а каких — нет?
В некоторых случаях собак можно выгуливать без намордника
03 мая 2023, 16:01, Анастасия Бичакова
Собаководы часто задаются вопросом: нужно ли надевать намордник на собаку, чтобы пойти с ней на прогулку? Отвечаем: не всегда.
В каких случаях собака обязательно должна быть в наморднике, а в каких – нет, и какие собаки вообще освобождены от этого девайса, читайте на amic.ru.
Каким собакам необязательно носить намордник?
Намордник необязательно надевать собакам карликовых пород, если они ниже 25 сантиметров. Например, чихуахуа (хотя и для них продают мини-наморднички).
Также привилегия есть у щенков до трёх месяцев независимо от их породы. Они считаются безобидными.
Но поводок всё равно нужен всем собакам. И карликовым, и крупным, и щенкам.
Какие собаки обязательно должны быть в наморднике на прогулке?
На прогулке в наморднике всегда должны быть собаки потенциально опасных пород.
Всего, согласно постановлению российского правительства от 2019 года, к потенциально опасным относят 12 пород собак:
- акбаш;
- американский бульдог;
- амбульдог;
- бразильский бульдог;
- булли кутта;
- бульдог алапахский чистокровный (отто);
- бэндог;
- волкособ;
- волкособачьи гибриды;
- гуль дог;
- питбульмастиф;
- северокавказская собака.
И, кстати, в ближайшее время этот список могут дополнить, сообщал amic.ru 23 марта. Правда, пока неизвестно, когда это произойдёт и какие ещё породы в него добавят.
А в частном доме потенциально опасной собаке можно не надевать намордник?
Можно. Если вы живёте в частном доме и выпустили потенциально опасную собаку (северокавказца, гуль дога и т.д.) погулять на своём участке, то необязательно надевать ей намордник. Так что свобода! Но помните: главное – чтобы территория была огороженной и собака не выбегала за её пределы.
У меня не карликовая, не потенциально опасная собака и не щенок. Как мне выгуливать своего питомца?
Собаку, если она не карликовой, не потенциально опасной породы и не щенок, можно выгуливать без намордника на улице. Но он всё равно потребуется:
- в магазинах;
- на детских площадках;
- в учреждениях;
- на рынках;
- на пляжах;
- в общественном транспорте.
И в любом случае не забывайте о поводке. Напомним, он нужен для любой собаки.
А я могу где-нибудь спустить собаку с поводка? Есть такие места?
Да. Спустить собаку, которая не является потенциально опасной, с поводка можно только дома, в малолюдных местах (желательно вообще за городом), а также на дрессировочных площадках. При этом всё равно следите, чтобы ваш питомец никого не напугал и ни на кого не кинулся.
А где собака обязательно должна быть на поводке, можно прочитать по ссылке.
16:04:10 03-05-2023
ВСЕХ собак в намордниках. маленькая шавка так тяпнет мало не покажется
13:21:45 05-05-2023
Гость (16:04:10 03-05-2023) ВСЕХ собак в намордниках. маленькая шавка так тяпнет мало не... Себе надень намордник, растявкался...
16:10:54 03-05-2023
Да никто за этим следить не будет!
16:15:52 03-05-2023
северокавказская собака ---- Всю жизнь "Кавказская овчарка" была или просто "Кавказец", а теперь, северокавказская, да еще и собака)))
16:48:36 03-05-2023
американский бульдог и амбульдог - разве это не одно и то же?
09:01:38 04-05-2023
Намордники нужны большинству людей, нежели собакам
10:35:45 04-05-2023
Гость (09:01:38 04-05-2023) Намордники нужны большинству людей, нежели собакам... Точно! Если на собаке нет намордника то пусть его наденет владелец зоошиза.
10:33:53 04-05-2023
Вы у таксы зубы видели? А вас (как меня) фокстерьер прикусывал? А в детстве меня цапнул той-терьер. И я не согласен, что эти все блоховозы так уж безобидны- бешенство они переносят, как и большие собаки. Кстати, очему в списке нет ротвейлеров и доберманов?