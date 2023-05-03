В некоторых случаях собак можно выгуливать без намордника

03 мая 2023, 16:01, Анастасия Бичакова

Фото: pxhere.com

Собаководы часто задаются вопросом: нужно ли надевать намордник на собаку, чтобы пойти с ней на прогулку? Отвечаем: не всегда.

В каких случаях собака обязательно должна быть в наморднике, а в каких – нет, и какие собаки вообще освобождены от этого девайса, читайте на amic.ru.

1 Каким собакам необязательно носить намордник? Намордник необязательно надевать собакам карликовых пород, если они ниже 25 сантиметров. Например, чихуахуа (хотя и для них продают мини-наморднички). Также привилегия есть у щенков до трёх месяцев независимо от их породы. Они считаются безобидными. Но поводок всё равно нужен всем собакам. И карликовым, и крупным, и щенкам.

2 Какие собаки обязательно должны быть в наморднике на прогулке? На прогулке в наморднике всегда должны быть собаки потенциально опасных пород. Всего, согласно постановлению российского правительства от 2019 года, к потенциально опасным относят 12 пород собак: акбаш;

американский бульдог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

волкособ;

волкособачьи гибриды;

гуль дог;

питбульмастиф;

северокавказская собака. И, кстати, в ближайшее время этот список могут дополнить, сообщал amic.ru 23 марта. Правда, пока неизвестно, когда это произойдёт и какие ещё породы в него добавят.

3 А в частном доме потенциально опасной собаке можно не надевать намордник? Можно. Если вы живёте в частном доме и выпустили потенциально опасную собаку (северокавказца, гуль дога и т.д.) погулять на своём участке, то необязательно надевать ей намордник. Так что свобода! Но помните: главное – чтобы территория была огороженной и собака не выбегала за её пределы.

4 У меня не карликовая, не потенциально опасная собака и не щенок. Как мне выгуливать своего питомца? Собаку, если она не карликовой, не потенциально опасной породы и не щенок, можно выгуливать без намордника на улице. Но он всё равно потребуется: в магазинах;

на детских площадках;

в учреждениях;

на рынках;

на пляжах;

в общественном транспорте. И в любом случае не забывайте о поводке. Напомним, он нужен для любой собаки.