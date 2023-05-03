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Каких собак можно выгуливать без намордника, а каких — нет?

В некоторых случаях собак можно выгуливать без намордника

03 мая 2023, 16:01, Анастасия Бичакова

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Собаководы часто задаются вопросом: нужно ли надевать намордник на собаку, чтобы пойти с ней на прогулку? Отвечаем: не всегда.

В каких случаях собака обязательно должна быть в наморднике, а в каких – нет, и какие собаки вообще освобождены от этого девайса, читайте на amic.ru.

1

Каким собакам необязательно носить намордник?

Намордник необязательно надевать собакам карликовых пород, если они ниже 25 сантиметров. Например, чихуахуа (хотя и для них продают мини-наморднички).

Также привилегия есть у щенков до трёх месяцев независимо от их породы. Они считаются безобидными.

Но поводок всё равно нужен всем собакам. И карликовым, и крупным, и щенкам.

2

Какие собаки обязательно должны быть в наморднике на прогулке?

На прогулке в наморднике всегда должны быть собаки потенциально опасных пород.

Всего, согласно постановлению российского правительства от 2019 года, к потенциально опасным относят 12 пород собак:

  • акбаш;
  • американский бульдог;
  • амбульдог;
  • бразильский бульдог;
  • булли кутта;
  • бульдог алапахский чистокровный (отто);
  • бэндог;
  • волкособ;
  • волкособачьи гибриды;
  • гуль дог;
  • питбульмастиф;
  • северокавказская собака.

И, кстати, в ближайшее время этот список могут дополнить, сообщал amic.ru 23 марта. Правда, пока неизвестно, когда это произойдёт и какие ещё породы в него добавят.

3

А в частном доме потенциально опасной собаке можно не надевать намордник?

Можно. Если вы живёте в частном доме и выпустили потенциально опасную собаку (северокавказца, гуль дога и т.д.) погулять на своём участке, то необязательно надевать ей намордник. Так что свобода! Но помните: главное – чтобы территория была огороженной и собака не выбегала за её пределы.

4

У меня не карликовая, не потенциально опасная собака и не щенок. Как мне выгуливать своего питомца?

Собаку, если она не карликовой, не потенциально опасной породы и не щенок, можно выгуливать без намордника на улице. Но он всё равно потребуется:

  • в магазинах;
  • на детских площадках;
  • в учреждениях;
  • на рынках;
  • на пляжах;
  • в общественном транспорте.

И в любом случае не забывайте о поводке. Напомним, он нужен для любой собаки.

5

А я могу где-нибудь спустить собаку с поводка? Есть такие места?

Да. Спустить собаку, которая не является потенциально опасной, с поводка можно только дома, в малолюдных местах (желательно вообще за городом), а также на дрессировочных площадках. При этом всё равно следите, чтобы ваш питомец никого не напугал и ни на кого не кинулся.

А где собака обязательно должна быть на поводке, можно прочитать по ссылке.

питомцы Собаки штрафы

Комментарии 8

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Гость

16:04:10 03-05-2023

ВСЕХ собак в намордниках. маленькая шавка так тяпнет мало не покажется

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Гость

13:21:45 05-05-2023

Гость (16:04:10 03-05-2023) ВСЕХ собак в намордниках. маленькая шавка так тяпнет мало не... Себе надень намордник, растявкался...

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Гость

16:10:54 03-05-2023

Да никто за этим следить не будет!

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Гость

16:15:52 03-05-2023

северокавказская собака ---- Всю жизнь "Кавказская овчарка" была или просто "Кавказец", а теперь, северокавказская, да еще и собака)))

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Гость

16:48:36 03-05-2023

американский бульдог и амбульдог - разве это не одно и то же?

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Гость

09:01:38 04-05-2023

Намордники нужны большинству людей, нежели собакам

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Гость

10:35:45 04-05-2023

Гость (09:01:38 04-05-2023) Намордники нужны большинству людей, нежели собакам... Точно! Если на собаке нет намордника то пусть его наденет владелец зоошиза.

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Гость

10:33:53 04-05-2023

Вы у таксы зубы видели? А вас (как меня) фокстерьер прикусывал? А в детстве меня цапнул той-терьер. И я не согласен, что эти все блоховозы так уж безобидны- бешенство они переносят, как и большие собаки. Кстати, очему в списке нет ротвейлеров и доберманов?

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