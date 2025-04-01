Причину смерти полиция пока не раскрывает

01 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Одного из руководителей Bloomberg Ричарда Самарела нашли мертвым вместе с семьей в их особняке. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, тела Ричарда, его жены Лины и их девятилетней дочери Саманты полиция обнаружила утром 29 марта. Правоохранители приехали на место происшествия после звонка, поступившего от соседей.

Пока в полиции не раскрывают детали произошедшего.

"Более подробная информация будет опубликована в соответствующее время, как только офис коронера и наше агентство смогут продолжить расследования этого инцидента", – рассказали в офисе местного шерифа.

New York Post пишет, что еще одна дочь и сын семейной пары находились в школе во время произошедшего.

По информации издания, Ричард Самарел работал менеджером по акциям компании Bloomberg LP, а его жена была госслужащим. Пара поженилась в 2009 году. Семья проживала в штате Южная Каролина в особняке стоимостью 800 тысяч долларов.