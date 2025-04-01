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СМИ: руководителя Bloomberg и его семью нашли мертвыми в собственном доме

Причину смерти полиция пока не раскрывает

01 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Одного из руководителей Bloomberg Ричарда Самарела нашли мертвым вместе с семьей в их особняке. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, тела Ричарда, его жены Лины и их девятилетней дочери Саманты полиция обнаружила утром 29 марта. Правоохранители приехали на место происшествия после звонка, поступившего от соседей.

Пока в полиции не раскрывают детали произошедшего. 

"Более подробная информация будет опубликована в соответствующее время, как только офис коронера и наше агентство смогут продолжить расследования этого инцидента", – рассказали в офисе местного шерифа.

New York Post пишет, что еще одна дочь и сын семейной пары находились в школе во время произошедшего.

По информации издания, Ричард Самарел работал менеджером по акциям компании Bloomberg LP, а его жена была госслужащим. Пара поженилась в 2009 году. Семья проживала в штате Южная Каролина в особняке стоимостью 800 тысяч долларов.

США Происшествия Мир

Комментарии 4

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Элен без ребят

12:34:57 01-04-2025

Петров и Боширов детектед

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Гость

17:54:11 01-04-2025

Элен без ребят (12:34:57 01-04-2025) Петров и Боширов детектед... Щютка?

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User

17:02:42 01-04-2025

особняк за 800 тысяч долларов это обычный дом по меркам Америки, примерно как у на солнечной поляне дома. Не чего особенного.

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Musik

18:24:19 01-04-2025

User (17:02:42 01-04-2025) особняк за 800 тысяч долларов это обычный дом по меркам Амер... Мир чистогана... Нехристи.

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