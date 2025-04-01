СМИ: руководителя Bloomberg и его семью нашли мертвыми в собственном доме
Причину смерти полиция пока не раскрывает
01 апреля 2025, 12:25, ИА Амител
Одного из руководителей Bloomberg Ричарда Самарела нашли мертвым вместе с семьей в их особняке. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации источника, тела Ричарда, его жены Лины и их девятилетней дочери Саманты полиция обнаружила утром 29 марта. Правоохранители приехали на место происшествия после звонка, поступившего от соседей.
Пока в полиции не раскрывают детали произошедшего.
"Более подробная информация будет опубликована в соответствующее время, как только офис коронера и наше агентство смогут продолжить расследования этого инцидента", – рассказали в офисе местного шерифа.
New York Post пишет, что еще одна дочь и сын семейной пары находились в школе во время произошедшего.
По информации издания, Ричард Самарел работал менеджером по акциям компании Bloomberg LP, а его жена была госслужащим. Пара поженилась в 2009 году. Семья проживала в штате Южная Каролина в особняке стоимостью 800 тысяч долларов.
12:34:57 01-04-2025
Петров и Боширов детектед
17:54:11 01-04-2025
Элен без ребят (12:34:57 01-04-2025) Петров и Боширов детектед... Щютка?
17:02:42 01-04-2025
особняк за 800 тысяч долларов это обычный дом по меркам Америки, примерно как у на солнечной поляне дома. Не чего особенного.
18:24:19 01-04-2025
User (17:02:42 01-04-2025) особняк за 800 тысяч долларов это обычный дом по меркам Амер... Мир чистогана... Нехристи.