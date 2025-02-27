Возможную причину смерти Мишель Трахтенберг назвали СМИ
Ее организм мог отторгнуть недавно пересаженную печень
27 февраля 2025, 15:50, ИА Амител
Организм умершей 26 февраля американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть ранее пересаженную ей печень. Об этом сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.
"Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, но ее организм мог отторгнуть ее", – сказано в публикации издания.
Телеканал NBC ранее сообщал, что причины и характер смерти определят с помощью вскрытия.
Напомним, актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи – истребительница вампиров", умерла в возрасте 39 лет. Мать нашла ее мертвой 26 февраля около 08:00 в элитном жилом комплексе на Манхэттене в Нью-Йорке.
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