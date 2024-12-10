СМИ: Рязанова попала в больницу после того, как отдала мошенникам 4 млн рублей

Артистка пожаловалась на боли в сердце

10 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Актриса Раиса Рязанова оказалась в больнице из-за проблем с сердцем – они могут привести к внезапной его остановке или инфаркту. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Shot, это случилось после того, как она стала жертвой мошенников и лишилась 4 млн рублей.

80-летняя актриса пожаловалась врачам на боли в груди. Медики диагностировали у нее нарушение сердечного ритма – синдром слабости синусового узла. Пациентке назначили лечение, дальнейшее обследование и отправили домой.

Ранее сообщалось, что Рязанова отдала мошенникам крупную сумму. Злоумышленники связались с ней от лица сотрудников ФСБ и обвинили в поддержке украинской армии. Она передала 4 млн рублей для того, чтобы доказать, что не делала этого. После этого аферисты перестали выходить на связь, а актриса обратилась в полицию.