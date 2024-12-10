СМИ: Рязанова попала в больницу после того, как отдала мошенникам 4 млн рублей
Артистка пожаловалась на боли в сердце
10 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
Актриса Раиса Рязанова оказалась в больнице из-за проблем с сердцем – они могут привести к внезапной его остановке или инфаркту. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Shot, это случилось после того, как она стала жертвой мошенников и лишилась 4 млн рублей.
80-летняя актриса пожаловалась врачам на боли в груди. Медики диагностировали у нее нарушение сердечного ритма – синдром слабости синусового узла. Пациентке назначили лечение, дальнейшее обследование и отправили домой.
Ранее сообщалось, что Рязанова отдала мошенникам крупную сумму. Злоумышленники связались с ней от лица сотрудников ФСБ и обвинили в поддержке украинской армии. Она передала 4 млн рублей для того, чтобы доказать, что не делала этого. После этого аферисты перестали выходить на связь, а актриса обратилась в полицию.
14:32:32 10-12-2024
Люди не смотрят новости- со всех утюгов орут про мошенников!
14:44:44 10-12-2024
Пусть Рязанова успокоится
Она же передала деньги 💰 Теперь получается не виновата.
14:48:30 10-12-2024
Эх, повернул избушку и развел старушку. Ну прям в гостях у сказки.
19:40:26 10-12-2024
Да сколько же можно-то? Неужели мошенники всё-таки обладают какими-то секретными методами, нейропрограмирование или ещё чего-нибудь, ведь говорят каждый день об этом, про ФСБ конкретно. Рязанова, вроде, в уме еще бабка, хотя кто его знает. Но в 80 лет нафиг они нужны, эти 4 миллиона, отдай их внукам, помоги кому-нибудь, память будет добрая о тебе. Вот теперь достались деньги уродам.