СМИ: Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе

Ранее сообщалось, что его самолет пропал с радаров

08 декабря 2024, 15:35, ИА Амител

Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

С очень высокой вероятностью бежавший президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе. Об этом "Лента" сообщает со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет исчез с радаров.

Собеседники агентства отмечают, что причина инцидента пока неизвестна. Одна из причин – крушение.

"Он исчез с радаров. Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что большая вероятность, что самолет был сбит", – сказал один из собеседников.

Источники не стали рассказывать подробности о том, что могло произойти.