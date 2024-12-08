СМИ: Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе
Ранее сообщалось, что его самолет пропал с радаров
08 декабря 2024, 15:35, ИА Амител
С очень высокой вероятностью бежавший президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе. Об этом "Лента" сообщает со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет исчез с радаров.
Собеседники агентства отмечают, что причина инцидента пока неизвестна. Одна из причин – крушение.
"Он исчез с радаров. Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что большая вероятность, что самолет был сбит", – сказал один из собеседников.
Источники не стали рассказывать подробности о том, что могло произойти.
16:11:27 08-12-2024
Событие, однако. В чью пользу?
16:28:47 08-12-2024
Восток дело тонкое.
16:31:33 08-12-2024
Ок к хохлам самолёт ✈️ угнал походу
18:26:10 08-12-2024
я бы на месте пилотов сразу после маневрирования взлетного выключил передатчик и на подлете к стране эвакуации (сами знаете какой) включил, как и договаривались. А всем сторонам сейчас выгодно чтоб Асад был как бы "погибшим", ну очевидно же
02:05:40 09-12-2024
Гость (18:26:10 08-12-2024) я бы на месте пилотов сразу после маневрирования взлетного в... бро, ты ясновидящий что-ли? они в Москве все по официальным данным, всей семьёй!
08:51:14 09-12-2024
Гость (18:26:10 08-12-2024) я бы на месте пилотов сразу после маневрирования взлетного в... Гость, для Стингера передатчик, что для зайца стоп Сигнал.
20:10:05 08-12-2024
Тоже поди уделались и гранатами давай играться
20:46:29 08-12-2024
Было сообщение о пуске зенитной ракеты после взлета по правительственному самолету. Хотя там летчики не лохи.
22:15:16 08-12-2024
Нормальный руководитель государства при нападении врага должен был организовать сопротивление, объединить людей,руководить обороной, а он сбежал, оставил население на растерзание врага..Значит, такой президент.На хрена только мы ему помогали.
01:48:41 09-12-2024
Башар Асад с большой вероятностью с семьёй будет жить у нас, в каком нибудь построенном специально для него дворце и пожизненной охраной.
11:16:34 09-12-2024
Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера, сообщил РИА Новости источник в Кремле.