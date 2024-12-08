НОВОСТИПроисшествия

СМИ: Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе

Ранее сообщалось, что его самолет пропал с радаров

08 декабря 2024, 15:35, ИА Амител

Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС
Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

С очень высокой вероятностью бежавший президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе. Об этом "Лента" сообщает со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет исчез с радаров.

Собеседники агентства отмечают, что причина инцидента пока неизвестна. Одна из причин – крушение.

"Он исчез с радаров. Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что большая вероятность, что самолет был сбит", – сказал один из собеседников.

Источники не стали рассказывать подробности о том, что могло произойти.

Политика крушение самолета

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:11:27 08-12-2024

Событие, однако. В чью пользу?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:28:47 08-12-2024

Восток дело тонкое.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:33 08-12-2024

Ок к хохлам самолёт ✈️ угнал походу

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:10 08-12-2024

я бы на месте пилотов сразу после маневрирования взлетного выключил передатчик и на подлете к стране эвакуации (сами знаете какой) включил, как и договаривались. А всем сторонам сейчас выгодно чтоб Асад был как бы "погибшим", ну очевидно же

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:05:40 09-12-2024

Гость (18:26:10 08-12-2024) я бы на месте пилотов сразу после маневрирования взлетного в... бро, ты ясновидящий что-ли? они в Москве все по официальным данным, всей семьёй!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:14 09-12-2024

Гость (18:26:10 08-12-2024) я бы на месте пилотов сразу после маневрирования взлетного в... Гость, для Стингера передатчик, что для зайца стоп Сигнал.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:05 08-12-2024

Тоже поди уделались и гранатами давай играться

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

20:46:29 08-12-2024

Было сообщение о пуске зенитной ракеты после взлета по правительственному самолету. Хотя там летчики не лохи.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

22:15:16 08-12-2024

Нормальный руководитель государства при нападении врага должен был организовать сопротивление, объединить людей,руководить обороной, а он сбежал, оставил население на растерзание врага..Значит, такой президент.На хрена только мы ему помогали.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:48:41 09-12-2024

Башар Асад с большой вероятностью с семьёй будет жить у нас, в каком нибудь построенном специально для него дворце и пожизненной охраной.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:34 09-12-2024

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера, сообщил РИА Новости источник в Кремле.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров