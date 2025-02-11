СМИ: самолет спецпредставителя Трампа прилетел в Москву

Бизнес-джет Gulfstream G650ER совершил посадку в аэропорту Внуково утром

11 февраля 2025, 19:50, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа утром 11 февраля приземлился в Москве. Об этом сообщает "360" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Бизнес-джет Gulfstream G650ER совершил посадку в аэропорту Внуково около 10:00 мск. Ведущие американские блогеры в социальных сетях заявили, что на борту якобы находился Уиткофф.

Отмечается, что сам борт использовался в качестве резервного для самого Трампа с тех пор, как спецслужбы США узнали о подготовке покушения на политика с использованием ракет.