СМИ: самолет спецпредставителя Трампа прилетел в Москву
Бизнес-джет Gulfstream G650ER совершил посадку в аэропорту Внуково утром
11 февраля 2025, 19:50, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
Самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа утром 11 февраля приземлился в Москве. Об этом сообщает "360" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Бизнес-джет Gulfstream G650ER совершил посадку в аэропорту Внуково около 10:00 мск. Ведущие американские блогеры в социальных сетях заявили, что на борту якобы находился Уиткофф.
Отмечается, что сам борт использовался в качестве резервного для самого Трампа с тех пор, как спецслужбы США узнали о подготовке покушения на политика с использованием ракет.
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