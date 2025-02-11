Трамп заявил о "значительном прогрессе" по украинскому урегулированию
Американский политик выразил надежду на итоговый результат
11 февраля 2025, 11:20, ИА Амител
В вопросе урегулирования украинского кризиса заметен прогресс. Как сообщает Life.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.
"На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами", – заявил Трамп.
Американский политик рассчитывает на итоговый результат, отметив, что надеется на проведение переговоров по украинскому конфликту. При этом он не привел конкретики.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России. Трамп лишь подчеркнул, что ему лучше "промолчать". Также американский лидер заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, но не раскрыл подробностей.
11:26:46 11-02-2025
Трампу нужны быстрые эффектные победы!
Бьёт по всем направлениям. И ждёт реакции. Может кто-то кинется оправдываться, может кто-то начнёт с ним спорить, кто-то защищаться, кто-то торговаться, и т.д. В общем провоцирует и ищет дурачка!
Поэтому все умные политики и руководители государств, замерли, и наблюдают.
11:31:44 11-02-2025
Трамп заявил о "значительном прогрессе" по украинскому урегулированию ---- А ниже новость: США приостановили работу над мирным планом по Украине. Они там запутались
11:46:37 11-02-2025
Гость (11:31:44 11-02-2025) Трамп заявил о "значительном прогрессе" по украинскому урегу... читайте комментарий выше
12:02:25 11-02-2025
выходит, что они сами себя будут уговаривать остановить СВО?!!
12:16:31 11-02-2025
Зеленского уговорил чтоли мобилизационный возраст до 18 лет снизить или в чем прогресс?
12:17:15 11-02-2025
Купцы не будут решать остановку войны на Украине.
12:40:09 11-02-2025
Тем не менее США не прекращают поставку воорущения.
Будут все стороны прогибать с выгодой для себя.
13:41:26 11-02-2025
Зеленский же признался - без поддержки запада, Украина не способна воевать...
16:32:24 11-02-2025
думаю договорятся
России требуется чтобы украина была нейтральной страной без армии и военных и Донбасс никто им не отдаст
США нужен литий. Собственно из за открытия месторождений редкоземельных металлов и сделан был майдан
решение простое -украина капитулирует, становится нейтральной под контроль России до границ с польшей и начинает отрабатывать свой непомерный долг перед США. Копать литий и отправлять в США. Ну может в Донбассе часть лития тоже будут отдавать украинцам а они США чтобы гасить долг
лет сто мира гарантируется. Укринцы живут бедно и возвращают долг америке, Донбасс процветает а англия с европой курят бамбук