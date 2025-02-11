Трамп заявил о "значительном прогрессе" по украинскому урегулированию

Американский политик выразил надежду на итоговый результат

11 февраля 2025, 11:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

В вопросе урегулирования украинского кризиса заметен прогресс. Как сообщает Life.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

"На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами", – заявил Трамп.

Американский политик рассчитывает на итоговый результат, отметив, что надеется на проведение переговоров по украинскому конфликту. При этом он не привел конкретики.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России. Трамп лишь подчеркнул, что ему лучше "промолчать". Также американский лидер заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, но не раскрыл подробностей.