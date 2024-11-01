СМИ: силовики пришли с визитом на один из рынков Барнаула

Интерес правоохранительных органов может быть связан с большим числом мигрантов, работающих там

01 ноября 2024, 17:17, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com / Go to Scott Rodgerson's profile Scott Rodgerson

Представителей силовых структур заметили 1 ноября на территории барнаульского рынка, расположенного по адресам Власихинская, 59/2е и 59/2в. Об этом сообщает "Толк".

Согласно данным "2ГИС", на этом месте расположена фруктовая ярмарка. В публикации утверждается, что там трудится большое количество мигрантов из стран СНГ. Предположительно, с этим и может быть связан интерес правоохранительных органов.

На месте заметили автомобили полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пока официально не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее на одном из рынков Барнаула задержали двоих мужчин, которые торговали растительным наркотическим веществом. Два уроженца Средней Азии в возрасте 48 и 33 лет нелегально реализовывали наркотики в торговых точках по продаже сухофруктов.