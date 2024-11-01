СМИ: силовики пришли с визитом на один из рынков Барнаула
Интерес правоохранительных органов может быть связан с большим числом мигрантов, работающих там
01 ноября 2024, 17:17, ИА Амител
Представителей силовых структур заметили 1 ноября на территории барнаульского рынка, расположенного по адресам Власихинская, 59/2е и 59/2в. Об этом сообщает "Толк".
Согласно данным "2ГИС", на этом месте расположена фруктовая ярмарка. В публикации утверждается, что там трудится большое количество мигрантов из стран СНГ. Предположительно, с этим и может быть связан интерес правоохранительных органов.
На месте заметили автомобили полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пока официально не комментировали ситуацию.
Напомним, ранее на одном из рынков Барнаула задержали двоих мужчин, которые торговали растительным наркотическим веществом. Два уроженца Средней Азии в возрасте 48 и 33 лет нелегально реализовывали наркотики в торговых точках по продаже сухофруктов.
18:19:35 01-11-2024
работайте, ребята!
19:02:05 01-11-2024
Гость (18:19:35 01-11-2024) работайте, ребята!... какие именно?)
07:14:55 02-11-2024
Гость (18:19:35 01-11-2024) работайте, ребята!...
в мешок хочешь?
19:46:55 01-11-2024
Предыдущие десять лет работы рынка ни у кого подозрений, что там нелегалы не возникало конечно. Многие в руководстве вообще удивились, что там рынок с иностранными гражданами
19:50:23 01-11-2024
Проверять надо чаще. У них там своя маленькая республика, что хотят то и делают. Выслать всех.