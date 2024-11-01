НОВОСТИПроисшествия

СМИ: силовики пришли с визитом на один из рынков Барнаула

Интерес правоохранительных органов может быть связан с большим числом мигрантов, работающих там

01 ноября 2024, 17:17, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com / Go to Scott Rodgerson's profile Scott Rodgerson
Полиция / Фото: unsplash.com / Go to Scott Rodgerson's profile Scott Rodgerson

Представителей силовых структур заметили 1 ноября на территории барнаульского рынка, расположенного по адресам Власихинская, 59/2е и 59/2в. Об этом сообщает "Толк".

Согласно данным "2ГИС", на этом месте расположена фруктовая ярмарка. В публикации утверждается, что там трудится большое количество мигрантов из стран СНГ. Предположительно, с этим и может быть связан интерес правоохранительных органов.

На месте заметили автомобили полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пока официально не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее на одном из рынков Барнаула задержали двоих мужчин, которые торговали растительным наркотическим веществом. Два уроженца Средней Азии в возрасте 48 и 33 лет нелегально реализовывали наркотики в торговых точках по продаже сухофруктов.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:19:35 01-11-2024

работайте, ребята!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

19:02:05 01-11-2024

Гость (18:19:35 01-11-2024) работайте, ребята!... какие именно?)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:14:55 02-11-2024

Гость (18:19:35 01-11-2024) работайте, ребята!...
в мешок хочешь?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:55 01-11-2024

Предыдущие десять лет работы рынка ни у кого подозрений, что там нелегалы не возникало конечно. Многие в руководстве вообще удивились, что там рынок с иностранными гражданами

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:50:23 01-11-2024

Проверять надо чаще. У них там своя маленькая республика, что хотят то и делают. Выслать всех.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров