Самодельную взрывчатку нашли в пытавшейся въехать в Крым машине
В автомобиле находился сотрудник правоохранительных органов
02 марта 2024, 12:45, ИА Амител
Самодельное взрывное устройство обнаружили сотрудники ФСБ в автомобиле, пытавшемся проехать в Крым через пункт пропуска "Джанкой". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.
По их данным, в машине ехал сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, а сама бомба была прикреплена к днищу под водительским сиденьем. Машину оперативно переместили на безопасное расстояние и обезвредили взрывчатку – она была сделана из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО.
Сейчас силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств и причастных к преступлению лиц.
Накануне Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.
14:45:12 02-03-2024
Но почему до сих пор по улицам стран НАТО не ездят автомобили с прикреплённой к днищу взрывчаткой?
16:44:04 02-03-2024
Гость (14:45:12 02-03-2024) Но почему до сих пор по улицам стран НАТО не ездят автомобил... Ездят, и ещё как. Только почему-то тебе об этом не докладывают...
19:38:38 02-03-2024
Гость (14:45:12 02-03-2024) Но почему до сих пор по улицам стран НАТО не ездят автомобил... потому что, в странах НАТО по улицам ходят ЖИВЫЕ МИРНЫЕ люди, а мы не террористы.