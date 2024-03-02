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Самодельную взрывчатку нашли в пытавшейся въехать в Крым машине

В автомобиле находился сотрудник правоохранительных органов

02 марта 2024, 12:45, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал РИА Новости / t.me/rian_ru
Кадр: телеграм-канал РИА Новости / t.me/rian_ru

Самодельное взрывное устройство обнаружили сотрудники ФСБ в автомобиле, пытавшемся проехать в Крым через пункт пропуска "Джанкой". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

По их данным, в машине ехал сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, а сама бомба была прикреплена к днищу под водительским сиденьем. Машину оперативно переместили на безопасное расстояние и обезвредили взрывчатку – она была сделана из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО.

Сейчас силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств и причастных к преступлению лиц.

Накануне Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.

Происшествия Крым

Комментарии 3

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Гость

14:45:12 02-03-2024

Но почему до сих пор по улицам стран НАТО не ездят автомобили с прикреплённой к днищу взрывчаткой?

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Гость

16:44:04 02-03-2024

Гость (14:45:12 02-03-2024) Но почему до сих пор по улицам стран НАТО не ездят автомобил... Ездят, и ещё как. Только почему-то тебе об этом не докладывают...

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Элен без ребят

19:38:38 02-03-2024

Гость (14:45:12 02-03-2024) Но почему до сих пор по улицам стран НАТО не ездят автомобил... потому что, в странах НАТО по улицам ходят ЖИВЫЕ МИРНЫЕ люди, а мы не террористы.

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