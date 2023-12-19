СМИ сообщили последние подробности смерти танцора с Алтая Дмитрия Красилова
Сейчас в его квартире проходят следственные действия, а в подъезде дежурит полиция
19 декабря 2023, 01:28, ИА Амител
В квартире уроженца Заринска, танцора Дмитрия Красилова идут следственные действия. Как сообщает Telegram-канал Shot, в подъезде дежурят полицейские, а возле дома стоит спецмашина для перевозки тела.
По данным канала, тело артиста нашли около 18:00 мск (22:00 по времени Барнаула). Криминальная версия смерти исключена – внешних повреждений у Красилова не нашли. Несмотря на это, эксперты все равно обследуют квартиру и проверяют все версии, а полицейские опрашивают соседей и охрану жилого комплекса.
По предварительной информации, Красилов умер от сердечного приступа, однако точная причина смерти будет известна после медицинской экспертизы.
О смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь. Тело обнаружили в его квартире.
09:05:22 19-12-2023
В детстве он ходил в танцевальную студию. Однажды видела его выступление в роли Паука в спектакле "Муха-Цокотуха" (примерно начальная школа - он уже тогда был очень полный) - это был самый добрый, самый милый злодей на свете))) я других персонажей даже не запомнила - столько в нем было обаяния и искренности. Светлая память!
09:10:34 19-12-2023
Опять возникает вопрос: кто это такой, чтобы про него писать и засорять новостную ленту?
09:22:15 19-12-2023
Сам выбрал прожить только 30 лет, а не был бы таким толстым прожил в 2-3 раза больше.
10:10:34 19-12-2023
Гость (09:22:15 19-12-2023) Сам выбрал прожить только 30 лет, а не был бы таким толстым ... Может быть - болезнь? Я думаю, двигался ор поболее большинства местных комментаторов...
11:18:22 19-12-2023
Гость (10:10:34 19-12-2023) Может быть - болезнь? Я думаю, двигался ор поболее большинст... При такой комплекции вся сердечно-сосудистая система всегда забита холестерином. Проще говоря, прогоркшим жиром. Что не оставляет ни единого шанса на долгую жизнь. Особенно мужчинам.
14:02:38 19-12-2023
Гость (11:18:22 19-12-2023) При такой комплекции вся сердечно-сосудистая система всегда ... Очевидно, что вы не врач.
12:45:12 19-12-2023
Хороший парень был! Солнечный.
13:55:11 19-12-2023
Дядька (12:45:12 19-12-2023) Хороший парень был! Солнечный.... солнечными называют людей даунов