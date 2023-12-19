Сейчас в его квартире проходят следственные действия, а в подъезде дежурит полиция

19 декабря 2023, 01:28, ИА Амител

В квартире уроженца Заринска, танцора Дмитрия Красилова идут следственные действия. Как сообщает Telegram-канал Shot, в подъезде дежурят полицейские, а возле дома стоит спецмашина для перевозки тела.

По данным канала, тело артиста нашли около 18:00 мск (22:00 по времени Барнаула). Криминальная версия смерти исключена – внешних повреждений у Красилова не нашли. Несмотря на это, эксперты все равно обследуют квартиру и проверяют все версии, а полицейские опрашивают соседей и охрану жилого комплекса.

По предварительной информации, Красилов умер от сердечного приступа, однако точная причина смерти будет известна после медицинской экспертизы.

О смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь. Тело обнаружили в его квартире.