СМИ: спасатели приближаются к месту вероятного падения вертолета Раиси

Борт ищут с 19 мая

20 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана / Кадр: Tasnim News

Турецкий беспилотник, участвующий в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, обнаружил "источник тепла", пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Предположительно, аппарат выявил обломки воздушного судна, которое перевозило Раиси, и передало его координаты иранским властям.

Агентство со ссылкой на Press TV также сообщает, что местонахождение вертолета уже определено. Спасатели приближаются к месту происшествия.

Напомним, вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, 19 мая попал в сильный туман и совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.