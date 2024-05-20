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СМИ: спасатели приближаются к месту вероятного падения вертолета Раиси

Борт ищут с 19 мая

20 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана / Кадр: Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана / Кадр: Tasnim News

Турецкий беспилотник, участвующий в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, обнаружил "источник тепла", пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Предположительно, аппарат выявил обломки воздушного судна, которое перевозило Раиси, и передало его координаты иранским властям.

Агентство со ссылкой на Press TV также сообщает, что местонахождение вертолета уже определено. Спасатели приближаются к месту происшествия.

Напомним, вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, 19 мая попал в сильный туман и совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Происшествия
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Комментарии 4

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Гость

09:58:16 20-05-2024

Не пойму, почему нет раций и спутниковых телефонов, способных иметь контакт и передать координаты, когда лица такого уровня летают. И приходится искать методом тыка.

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Гость

10:21:41 20-05-2024

Гость (09:58:16 20-05-2024) Не пойму, почему нет раций и спутниковых телефонов, способны... Потому что вертолет полностью сгорел. Вместе с рациями и телефонами, в том числе спутниковыми.

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Гость

10:59:48 20-05-2024

Гость (10:21:41 20-05-2024) Потому что вертолет полностью сгорел. Вместе с рациями и тел... У легковушек России и то эра ГЛОНАСС у новых. При ДТП мгновенное автоуведомление и координаты. Почему у авиа с президентом не сработало? До того, как сгорело

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Гость

10:03:42 20-05-2024

Кстати не обязательно американцы, это могли быть и турки

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