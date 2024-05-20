СМИ: спасатели приближаются к месту вероятного падения вертолета Раиси
Борт ищут с 19 мая
20 мая 2024, 09:30, ИА Амител
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана / Кадр: Tasnim News
Турецкий беспилотник, участвующий в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, обнаружил "источник тепла", пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Предположительно, аппарат выявил обломки воздушного судна, которое перевозило Раиси, и передало его координаты иранским властям.
Агентство со ссылкой на Press TV также сообщает, что местонахождение вертолета уже определено. Спасатели приближаются к месту происшествия.
Напомним, вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, 19 мая попал в сильный туман и совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.
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09:58:16 20-05-2024
Не пойму, почему нет раций и спутниковых телефонов, способных иметь контакт и передать координаты, когда лица такого уровня летают. И приходится искать методом тыка.
10:21:41 20-05-2024
Гость (09:58:16 20-05-2024) Не пойму, почему нет раций и спутниковых телефонов, способны... Потому что вертолет полностью сгорел. Вместе с рациями и телефонами, в том числе спутниковыми.
10:59:48 20-05-2024
Гость (10:21:41 20-05-2024) Потому что вертолет полностью сгорел. Вместе с рациями и тел... У легковушек России и то эра ГЛОНАСС у новых. При ДТП мгновенное автоуведомление и координаты. Почему у авиа с президентом не сработало? До того, как сгорело
10:03:42 20-05-2024
Кстати не обязательно американцы, это могли быть и турки