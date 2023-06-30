США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракетные комплексы Украине

Ранее Белый дом был настроен скептически, однако сейчас там решили поддержать Киев в ближайшие недели

30 июня 2023, 07:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вашингтон близок к тому, чтобы одобрить передачу Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в США и Европе, этот вопрос сейчас ожидает решения на высоком уровне.

Ранее Белый дом был настроен скептически, однако сейчас там решили поддержать Украину в конфликте в ближайшие недели. Ранее президент Джо Байден не подписывал документ о передаче ATACMS, поскольку американские власти опасались возможного нанесения Киевом ударов по территории РФ.

Напомним, что дальность ударов ракет ATACMS – от 165 до 300 км в зависимости от модификации. Комплексы стоят на вооружении стран НАТО.