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В США назвали следующий шаг Путина в конфликте на Украине

В ближайшее время российская армия перейдет в решительное наступление

27 июня 2023, 14:22, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте на Украине – полное освобождение всех восточных территорий. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

"Можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели", – указал Макгрегор.

Он уверен, что Россия полностью освободит все восточные территории Украины. Более того, российская армия может пойти и дальше.

Макгрегор подчеркнул, что Путин знает, что российский народ ожидает победу в конфликте на Украине, поэтому это лишь вопрос времени.

Владимир Путин СВО украина

Комментарии 3

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так не так

14:31:25 27-06-2023

угадали. а теперь призовая игра.

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Гость

15:24:06 27-06-2023

Так а по другому быть не может и это осознали америкосы . Иначе не будет ни европы, неипланеты всей....

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Гость

17:13:21 27-06-2023

Любят у нас писать об высказываниях экс чиновников коллективного запада.

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