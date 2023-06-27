В США назвали следующий шаг Путина в конфликте на Украине
В ближайшее время российская армия перейдет в решительное наступление
27 июня 2023, 14:22, ИА Амител
Фото: mil.ru
Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте на Украине – полное освобождение всех восточных территорий. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.
"Можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели", – указал Макгрегор.
Он уверен, что Россия полностью освободит все восточные территории Украины. Более того, российская армия может пойти и дальше.
Макгрегор подчеркнул, что Путин знает, что российский народ ожидает победу в конфликте на Украине, поэтому это лишь вопрос времени.
14:31:25 27-06-2023
угадали. а теперь призовая игра.
15:24:06 27-06-2023
Так а по другому быть не может и это осознали америкосы . Иначе не будет ни европы, неипланеты всей....
17:13:21 27-06-2023
Любят у нас писать об высказываниях экс чиновников коллективного запада.