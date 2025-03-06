Вашингтон также приостановил обмен разведданными с Киевом

06 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Самолеты летают в небе / Фото: amic.ru

США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и прекратили передачу данных для нацеливания HIMARS, заявил корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X. Его слова приводит РИА Новости.

"Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого – данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", – написал Кэрролл.

Телеканал Sky News, ссылаясь на украинские источники, заявил, что США полностью прекратили передачу разведывательной информации Киеву. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон приостановил обмен разведданными с Украиной, уточняет агентство.

Кроме того, газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки США военной помощи Украине.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостановили военную помощь Украине. Это продлится до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит приверженности Киева мирным переговорам.

Напомним, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.

После встречи президент США заявил, что украинский лидер "не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам".