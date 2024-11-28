СМИ: США потребовали от Украины призывать в армию 18-летних

В ЕС указали Зеленскому, что у ВСУ недостаточно войск, а не оружия

28 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Американская администрация требует от украинских властей как можно скорее нарастить численность Вооруженных сил Украины. Как сообщает "РГ" со ссылкой на Associated Press, Киев призывают набрать больше солдат, пересмотрев законы о мобилизации для призыва на службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

В апреле Верховная рада Украины приняла ряд законов, которые, в числе прочего, снизили призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет. Это было сделано с целью расширения круга лиц, которых можно направить на передовую.

Анонимный высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в среду, что демократы хотят добиться от Украины снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет. Чиновники из ЕС также рассказали, что Владимиру Зеленскому указывали на проблему Украины не с оружием, а с численностью войск.