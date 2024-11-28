СМИ: США потребовали от Украины призывать в армию 18-летних
В ЕС указали Зеленскому, что у ВСУ недостаточно войск, а не оружия
28 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Американская администрация требует от украинских властей как можно скорее нарастить численность Вооруженных сил Украины. Как сообщает "РГ" со ссылкой на Associated Press, Киев призывают набрать больше солдат, пересмотрев законы о мобилизации для призыва на службу молодых людей в возрасте от 18 лет.
В апреле Верховная рада Украины приняла ряд законов, которые, в числе прочего, снизили призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет. Это было сделано с целью расширения круга лиц, которых можно направить на передовую.
Анонимный высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в среду, что демократы хотят добиться от Украины снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет. Чиновники из ЕС также рассказали, что Владимиру Зеленскому указывали на проблему Украины не с оружием, а с численностью войск.
07:31:36 28-11-2024
А в РФ со скольки в армию призывают ?
08:29:09 28-11-2024
Гость (07:31:36 28-11-2024) А в РФ со скольки в армию призывают ?... Призыв на срочную военную службу и мобилизация- 2 совершенно разных понятия.
09:31:56 28-11-2024
Гость (08:29:09 28-11-2024) Призыв на срочную военную службу и мобилизация- 2 совершенно... Понятия разные, а результат одинаковый.
08:19:08 28-11-2024
А у нас женщине за 29 пачек масла предложили контракт на СВО подписать. Будем меряться, какая из сторон хуже относится к своим гражданам?
08:57:09 28-11-2024
Гость (08:19:08 28-11-2024) А у нас женщине за 29 пачек масла предложили контракт на СВО... За 29 УКРАДЕННЫХ пачек масла. Почему не уточняешь?
11:41:32 28-11-2024
Гость (08:57:09 28-11-2024) За 29 УКРАДЕННЫХ пачек масла. Почему не уточняешь? ... То есть цена контракта с МО РФ 29 украденных пачек масла, это нормально по вашему?! А вам не кажется, что человек должен понести наказание согласно УК РФ и не более того? А то у нас воры чиновники, которые миллионы украли у государства (считай у народа) условным сроком отделываются и украденное у них остается, а женщину за сумму меньше 10 тыс на СВО принуждают записаться.
09:02:53 28-11-2024
в армию 18-летних --- наверное не просто в армию, а в армию на фронт. В армию и так с 18 призывают
09:48:08 28-11-2024
Война до последнего украинца, им про это ещё бывший премьер Бориска говорил.