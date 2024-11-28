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СМИ: США потребовали от Украины призывать в армию 18-летних

В ЕС указали Зеленскому, что у ВСУ недостаточно войск, а не оружия

28 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Американская администрация требует от украинских властей как можно скорее нарастить численность Вооруженных сил Украины. Как сообщает "РГ" со ссылкой на Associated Press, Киев призывают набрать больше солдат, пересмотрев законы о мобилизации для призыва на службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

В апреле Верховная рада Украины приняла ряд законов, которые, в числе прочего, снизили призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет. Это было сделано с целью расширения круга лиц, которых можно направить на передовую.

Анонимный высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в среду, что демократы хотят добиться от Украины снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет. Чиновники из ЕС также рассказали, что Владимиру Зеленскому указывали на проблему Украины не с оружием, а с численностью войск.

СВО США Политика украина призыв в армию

Комментарии 8

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Гость

07:31:36 28-11-2024

А в РФ со скольки в армию призывают ?

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Гость

08:29:09 28-11-2024

Гость (07:31:36 28-11-2024) А в РФ со скольки в армию призывают ?... Призыв на срочную военную службу и мобилизация- 2 совершенно разных понятия.

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Гость

09:31:56 28-11-2024

Гость (08:29:09 28-11-2024) Призыв на срочную военную службу и мобилизация- 2 совершенно... Понятия разные, а результат одинаковый.

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Гость

08:19:08 28-11-2024

А у нас женщине за 29 пачек масла предложили контракт на СВО подписать. Будем меряться, какая из сторон хуже относится к своим гражданам?

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Гость

08:57:09 28-11-2024

Гость (08:19:08 28-11-2024) А у нас женщине за 29 пачек масла предложили контракт на СВО... За 29 УКРАДЕННЫХ пачек масла. Почему не уточняешь?

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Гость

11:41:32 28-11-2024

Гость (08:57:09 28-11-2024) За 29 УКРАДЕННЫХ пачек масла. Почему не уточняешь? ... То есть цена контракта с МО РФ 29 украденных пачек масла, это нормально по вашему?! А вам не кажется, что человек должен понести наказание согласно УК РФ и не более того? А то у нас воры чиновники, которые миллионы украли у государства (считай у народа) условным сроком отделываются и украденное у них остается, а женщину за сумму меньше 10 тыс на СВО принуждают записаться.

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Гость

09:02:53 28-11-2024

в армию 18-летних --- наверное не просто в армию, а в армию на фронт. В армию и так с 18 призывают

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ВВП

09:48:08 28-11-2024

Война до последнего украинца, им про это ещё бывший премьер Бориска говорил.

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