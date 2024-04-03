СМИ: США предупреждали Россию, что в "Крокусе" может произойти теракт
Об этом заявили осведомленные американские чиновники
03 апреля 2024, 07:32, ИА Амител
США заранее предупреждали Россию, что именно "Крокус Сити Холл" может стать мишенью для террористов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников.
"Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", — заявляет издание.
Вашингтон также был убежден, что нападение готовит афганская ячейка "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещенная в России), отмечает WP.
Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что ФСБ получала от США сведения о возможных угрозах теракта в "Крокусе", но информация, по его словам, была слишком общей.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в его результате погибли 144 человека, еще 551 пострадал.
07:47:55 03-04-2024
но информация, по его словам, была слишком общей.///А ему нужно было точное время что ли сообщать? совсем работать не хотят и не увольняют ведь их(
07:51:54 03-04-2024
афганская --- наверное за то что США ушли из Афгана
07:53:25 03-04-2024
афганская ячейка -- а что хотела то, чтобы талибов признали?
08:01:12 03-04-2024
Вначале пиндосы официально сообщают гражданам своих стран, чтобы они опасались терактов в Москве в период 7-8-9 марта. Пиндосы и британцы. Ок. Были ли параллельные неофициальные сообщения в адрес наших спецслужб? Возможно были. Наши говорят, что инфа была ниочем, общее ощущение, что где-то будет теракт. Затем в Нью-Йорк Таймс, очень и очень непрокремлевском издании, неофициально сообщают, что подробную инфу русским не дали из-за опасений раскрытия своих источников и методов ведения разведки. Мол сказали, что готовьтесь, а где, кто - не сказали. Теперь Вашингтон Пост со ссылкой на других чиновников сообщает, что конкретика про Крокус была. Повторяю, наши говорят, что инфа была общая, пиндосы подтверждали, что конкретики не дали, а теперь вроде как передумали, и сказали что конкретика была. Кому верить? Точно знаю, что не пиндосам. Их госсекретарь в Совбезе ООН тряс пустышкой чтобы начать войну. Пиндосы сейчас воюют с нами. Так с чего нам им верить?
08:16:57 03-04-2024
Об этом заявили осведомленные американские чиновники --- наверное им можно верить
08:18:56 03-04-2024
Капец, есть информация, есть угроза, даже не точная и общая. Такое мероприятие и 0 охраны. Ну отправили пару машин росгвардейцев, возможно было бы все по другому.
08:27:01 03-04-2024
Гость (08:18:56 03-04-2024) Капец, есть информация, есть угроза, даже не точная и общая.... В самом Крокусе есть отделение полиции
08:33:47 03-04-2024
Гость (08:18:56 03-04-2024) Капец, есть информация, есть угроза, даже не точная и общая.... есть информация --- об этом заявили осведомленные американские чиновники
10:50:55 03-04-2024
Гость (07:53:25 03-04-2024) афганская ячейка -- а что хотела то, чтобы талибов признали?... талибы - враги ИГ. ты хоть разберись в вопросе, прежде чем ляпнуть что-нибудь.
12:35:39 03-04-2024
Гость (10:50:55 03-04-2024) талибы - враги ИГ. ты хоть разберись в вопросе, прежде чем ... Ну ты если разобрался, напиши что хотели. А то они походу сами не знают
12:36:57 03-04-2024
Осведомленные американские чиновники и ИГ сказали, что это они