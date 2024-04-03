СМИ: США предупреждали Россию, что в "Крокусе" может произойти теракт

Об этом заявили осведомленные американские чиновники

03 апреля 2024, 07:32, ИА Амител

Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com

США заранее предупреждали Россию, что именно "Крокус Сити Холл" может стать мишенью для террористов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

"Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", — заявляет издание.

Вашингтон также был убежден, что нападение готовит афганская ячейка "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещенная в России), отмечает WP.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что ФСБ получала от США сведения о возможных угрозах теракта в "Крокусе", но информация, по его словам, была слишком общей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в его результате погибли 144 человека, еще 551 пострадал.