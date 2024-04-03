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СМИ: США предупреждали Россию, что в "Крокусе" может произойти теракт

Об этом заявили осведомленные американские чиновники

03 апреля 2024, 07:32, ИА Амител

Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com
Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com

США заранее предупреждали Россию, что именно "Крокус Сити Холл" может стать мишенью для террористов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

"Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", — заявляет издание.

Вашингтон также был убежден, что нападение готовит афганская ячейка "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещенная в России), отмечает WP.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что ФСБ получала от США сведения о возможных угрозах теракта в "Крокусе", но информация, по его словам, была слишком общей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в его результате погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

США Теракт
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Комментарии 11

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Гость

07:47:55 03-04-2024

но информация, по его словам, была слишком общей.///А ему нужно было точное время что ли сообщать? совсем работать не хотят и не увольняют ведь их(

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Гость

07:51:54 03-04-2024

афганская --- наверное за то что США ушли из Афгана

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Гость

07:53:25 03-04-2024

афганская ячейка -- а что хотела то, чтобы талибов признали?

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Гость

08:01:12 03-04-2024

Вначале пиндосы официально сообщают гражданам своих стран, чтобы они опасались терактов в Москве в период 7-8-9 марта. Пиндосы и британцы. Ок. Были ли параллельные неофициальные сообщения в адрес наших спецслужб? Возможно были. Наши говорят, что инфа была ниочем, общее ощущение, что где-то будет теракт. Затем в Нью-Йорк Таймс, очень и очень непрокремлевском издании, неофициально сообщают, что подробную инфу русским не дали из-за опасений раскрытия своих источников и методов ведения разведки. Мол сказали, что готовьтесь, а где, кто - не сказали. Теперь Вашингтон Пост со ссылкой на других чиновников сообщает, что конкретика про Крокус была. Повторяю, наши говорят, что инфа была общая, пиндосы подтверждали, что конкретики не дали, а теперь вроде как передумали, и сказали что конкретика была. Кому верить? Точно знаю, что не пиндосам. Их госсекретарь в Совбезе ООН тряс пустышкой чтобы начать войну. Пиндосы сейчас воюют с нами. Так с чего нам им верить?

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Гость

08:16:57 03-04-2024

Об этом заявили осведомленные американские чиновники --- наверное им можно верить

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Гость

08:18:56 03-04-2024

Капец, есть информация, есть угроза, даже не точная и общая. Такое мероприятие и 0 охраны. Ну отправили пару машин росгвардейцев, возможно было бы все по другому.

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Гость

08:27:01 03-04-2024

Гость (08:18:56 03-04-2024) Капец, есть информация, есть угроза, даже не точная и общая.... В самом Крокусе есть отделение полиции

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Гость

08:33:47 03-04-2024

Гость (08:18:56 03-04-2024) Капец, есть информация, есть угроза, даже не точная и общая.... есть информация --- об этом заявили осведомленные американские чиновники

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Гость

10:50:55 03-04-2024

Гость (07:53:25 03-04-2024) афганская ячейка -- а что хотела то, чтобы талибов признали?... талибы - враги ИГ. ты хоть разберись в вопросе, прежде чем ляпнуть что-нибудь.

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Гость

12:35:39 03-04-2024

Гость (10:50:55 03-04-2024) талибы - враги ИГ. ты хоть разберись в вопросе, прежде чем ... Ну ты если разобрался, напиши что хотели. А то они походу сами не знают

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Гость

12:36:57 03-04-2024

Осведомленные американские чиновники и ИГ сказали, что это они

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