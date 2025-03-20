СМИ: сын маньяка Андрея Чикатило служит в украинской армии на харьковском направлении
Юрий Мирошниченко показывал, что он патриот Украины, однако на фронт поехал из-за проблем с законом
20 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Сын маньяка Андрея Чикатило, Юрий, служит в рядах Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
56-летний сын каннибала ранее отбывал срок в России. После он переехал в Харьков, где сменил фамилию на девичью своей жены – Мирошниченко. На Украине мужчина долгое время пытался заработать на имени отца и ходил по различным шоу. Кроме того, он участвовал в "евромайдане" и заявлял, что является патриотом Украины.
При этом в украинские войска он пошел, предположительно, из-за проблем с законом. В 2016 году от Мирошниченко ушла жена. Мужчина не стал платить алименты своему сыну. В результате у Юрия накопились долги: он должен был не только собственному ребенку, но и многочисленным банкам. Кроме того, было множество неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Тогда сына Чикатило стали разыскивать судебные приставы и полиция. Чтобы не попасться, он уехал на фронт.
Отмечается, что у Юрия есть судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время он занимался разграблением украинских заводов и отправлял украденное имущество в Россию. В общей сложности в тюрьмах он провел 13 лет, где своего родства с Чикатило не скрывал.
14:13:14 20-03-2025
Смешно.
14:29:04 20-03-2025
Гость (14:13:14 20-03-2025) Смешно. ... ничего смешного.
Грустно.
Говорят что все проблемы из детства...
14:29:25 20-03-2025
Гость (14:13:14 20-03-2025) Смешно. ... Нет
16:12:23 20-03-2025
Musik (14:29:25 20-03-2025) Нет... Дальше верьте во всякую чушь
11:05:22 21-03-2025
Гость (16:12:23 20-03-2025) Дальше верьте во всякую чушь... Орда Зла. Деды недочистили, нам придется.
13:04:27 21-03-2025
Musik (11:05:22 21-03-2025) Орда Зла. Деды недочистили, нам придется. ... Муськ, а муськ, давно чистить начал,?
15:50:26 20-03-2025
сплошное чикатило
23:20:09 20-03-2025
А куда уже делся из статьи "каннибал Чикатило"?
Особенно смешно, учитывая, что в рядах вагнеровцев воевал и теперь разгуливает на свободе реальный убийца, осужденный в том числе и за каннибализм
16:07:40 21-03-2025
Да, чуда не случилось. У маньяка нормальным ребенок не вырос