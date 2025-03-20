СМИ: сын маньяка Андрея Чикатило служит в украинской армии на харьковском направлении

Юрий Мирошниченко показывал, что он патриот Украины, однако на фронт поехал из-за проблем с законом

20 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Андрей Чикатило / Фото Олега Недери / ИТАР-ТАСС

Сын маньяка Андрея Чикатило, Юрий, служит в рядах Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

56-летний сын каннибала ранее отбывал срок в России. После он переехал в Харьков, где сменил фамилию на девичью своей жены – Мирошниченко. На Украине мужчина долгое время пытался заработать на имени отца и ходил по различным шоу. Кроме того, он участвовал в "евромайдане" и заявлял, что является патриотом Украины.

При этом в украинские войска он пошел, предположительно, из-за проблем с законом. В 2016 году от Мирошниченко ушла жена. Мужчина не стал платить алименты своему сыну. В результате у Юрия накопились долги: он должен был не только собственному ребенку, но и многочисленным банкам. Кроме того, было множество неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Тогда сына Чикатило стали разыскивать судебные приставы и полиция. Чтобы не попасться, он уехал на фронт.

Отмечается, что у Юрия есть судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время он занимался разграблением украинских заводов и отправлял украденное имущество в Россию. В общей сложности в тюрьмах он провел 13 лет, где своего родства с Чикатило не скрывал.