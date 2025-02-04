СМИ: сына Трампа заметили за отстрелом редких уток в запретной зоне Италии

Утверждается, что случай имел место в декабре 2024 года

04 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Охотник / Фото: unsplash.com / Julian Hanslmaier

Сын президента США Дональд Трамп – младший, предположительно, отстреливал редких уток на охраняемой территории в Венеции. Как сообщает "360" со ссылкой на западные СМИ, молодого человека заметили на охоте вместе с его новой партнершей.

Утверждается, что случай имел место в декабре 2024 года. Он отправился с группой друзей на охоту в лагуну, расположенную в заповеднике. Позднее видео Трампа-младшего опубликовал посвященный охоте сайт – предположительно, ролик сняли в Венецианской лагуне.

Депутат Альянса зеленых и левых, оппозиционной итальянской партии, Луана Дзанделла направила просьбу разобраться в ситуации министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина. Сама территория заповедника охраняется нормами ЕС. Кроме того, в самой Италии в принципе запрещена охота для нерезидентов страны.