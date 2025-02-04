СМИ: сына Трампа заметили за отстрелом редких уток в запретной зоне Италии
Утверждается, что случай имел место в декабре 2024 года
04 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
Сын президента США Дональд Трамп – младший, предположительно, отстреливал редких уток на охраняемой территории в Венеции. Как сообщает "360" со ссылкой на западные СМИ, молодого человека заметили на охоте вместе с его новой партнершей.
Утверждается, что случай имел место в декабре 2024 года. Он отправился с группой друзей на охоту в лагуну, расположенную в заповеднике. Позднее видео Трампа-младшего опубликовал посвященный охоте сайт – предположительно, ролик сняли в Венецианской лагуне.
Депутат Альянса зеленых и левых, оппозиционной итальянской партии, Луана Дзанделла направила просьбу разобраться в ситуации министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина. Сама территория заповедника охраняется нормами ЕС. Кроме того, в самой Италии в принципе запрещена охота для нерезидентов страны.
14:12:20 04-02-2025
Теперь ему можно всё. то ли еще будет. Сколько еще "не заметили"
14:20:29 04-02-2025
оголодал бедолага
14:27:28 04-02-2025
Как надоело. Трамп, Трамп по всем каналам.
14:57:24 04-02-2025
Ну хоть не у нас в Тигиреке.
17:29:21 04-02-2025
Пофиг, пусть стреляет, от них не убудет. Ведь это сын Президента нашей Метрополии!