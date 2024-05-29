Трамп заявил, что "разбомбил" бы Москву при начале СВО во время его президентства

Об этом он сказал во время встречи со спонсорами его президентской кампании

29 мая 2024, 17:42, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон силой бы ответил на решение России о проведении спецоперации, если бы он в этот момент был на посту главы государства. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, политик сказал во время одной из встреч со спонсорами его предвыборной кампании в Нью-Йорке.

Издание утверждает, что Трамп утверждает о своей готовности "разбомбить" Москву в случае начала боевых действий. Аналогичным образом он поступил бы и с Пекином, если бы КНР начала военную операцию на Тайване.

В публикации отмечается, что подобные заявления со стороны политика шокировали некоторых спонсоров.