НОВОСТИПолитика

Трамп заявил, что "разбомбил" бы Москву при начале СВО во время его президентства

Об этом он сказал во время встречи со спонсорами его президентской кампании

29 мая 2024, 17:42, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон силой бы ответил на решение России о проведении спецоперации, если бы он в этот момент был на посту главы государства. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, политик сказал во время одной из встреч со спонсорами его предвыборной кампании в Нью-Йорке.

Издание утверждает, что Трамп утверждает о своей готовности "разбомбить" Москву в случае начала боевых действий. Аналогичным образом он поступил бы и с Пекином, если бы КНР начала военную операцию на Тайване.

В публикации отмечается, что подобные заявления со стороны политика шокировали некоторых спонсоров.

Политика

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

17:48:02 29-05-2024

А ответку по Вашингтону получить не желаете?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:04 29-05-2024

А россияне верили Трампу и вот пойди же.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:22 29-05-2024

Нельзя ни кому верить из этой когорты, только четко придерживаться своего плана. Индейцев на их родной земле не пощадили. Ещё и грязные приёмы вели, преподносили им в начале дружеские дары с вирусами чёрной оспы, а к них не было никакого иммунитета и гибли без боя.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:04 29-05-2024

Почему Северую Корею боятся бомбить, а Россию нет?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:43 29-05-2024

Гость (17:57:04 29-05-2024) Почему Северую Корею боятся бомбить, а Россию нет?... Потому что в Северной Корее армия больше чем в США и РФ вместе взятых!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:59 30-05-2024

Гость (19:15:43 29-05-2024) Потому что в Северной Корее армия больше чем в США и РФ вмес... Точно! А на сдачу - межгалактический флот)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:26 29-05-2024

Гость (17:57:04 29-05-2024) Почему Северую Корею боятся бомбить, а Россию нет?... ...наверное, потому что сидят тихо за своим забором и никуда не лезут, никому не мешают во внешнем мире, какой смысл их трогать?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:11 29-05-2024

Вот вам и дружбан России Трамп!?...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:21:01 29-05-2024

Мечтать не вредно))
Погряз в судебных разбирательствах.
Самолёт пришлось продать)))
Пусть ещё что-нибудь нароют про грязные делишки

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Костя

18:44:23 29-05-2024

Ну все... Тебе капец...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:58 29-05-2024

Повезло москвичам ?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:39 29-05-2024

Бомбилка не увянет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

08:42:04 30-05-2024

Похоже на фейк. Дипфейк.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:16 30-05-2024

Алекс (08:42:04 30-05-2024) Похоже на фейк. Дипфейк.... да он по пьяни что-то ляпнет - и поехало. А похоже на очередное очернение перед выборами

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:40 30-05-2024

Возможно грамотный ход. Номер с объявление его агентом Путина у Байдена уже не проканает. А что он будет делать, когда скинет Байдена и почему не бомбит, это Байден у него уже возможно из тюрьмы спросит. А ему будет уже пофиг на такие вопросы

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:06 30-05-2024

Москву -- тогда не поедем пока в Москву

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:32 30-05-2024

Трамп наш, говорили они ))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:27 30-05-2024

Трампа Байден чуть не посадил, за то что он наш. Походу Байден не верит в бомбежку

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров