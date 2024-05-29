Трамп заявил, что "разбомбил" бы Москву при начале СВО во время его президентства
Об этом он сказал во время встречи со спонсорами его президентской кампании
29 мая 2024, 17:42, ИА Амител
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон силой бы ответил на решение России о проведении спецоперации, если бы он в этот момент был на посту главы государства. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, политик сказал во время одной из встреч со спонсорами его предвыборной кампании в Нью-Йорке.
Издание утверждает, что Трамп утверждает о своей готовности "разбомбить" Москву в случае начала боевых действий. Аналогичным образом он поступил бы и с Пекином, если бы КНР начала военную операцию на Тайване.
В публикации отмечается, что подобные заявления со стороны политика шокировали некоторых спонсоров.
17:48:02 29-05-2024
А ответку по Вашингтону получить не желаете?
17:49:04 29-05-2024
А россияне верили Трампу и вот пойди же.
17:51:22 29-05-2024
Нельзя ни кому верить из этой когорты, только четко придерживаться своего плана. Индейцев на их родной земле не пощадили. Ещё и грязные приёмы вели, преподносили им в начале дружеские дары с вирусами чёрной оспы, а к них не было никакого иммунитета и гибли без боя.
17:57:04 29-05-2024
Почему Северую Корею боятся бомбить, а Россию нет?
19:15:43 29-05-2024
Гость (17:57:04 29-05-2024) Почему Северую Корею боятся бомбить, а Россию нет?... Потому что в Северной Корее армия больше чем в США и РФ вместе взятых!
11:29:59 30-05-2024
Гость (19:15:43 29-05-2024) Потому что в Северной Корее армия больше чем в США и РФ вмес... Точно! А на сдачу - межгалактический флот)
20:03:26 29-05-2024
Гость (17:57:04 29-05-2024) Почему Северую Корею боятся бомбить, а Россию нет?... ...наверное, потому что сидят тихо за своим забором и никуда не лезут, никому не мешают во внешнем мире, какой смысл их трогать?
18:18:11 29-05-2024
Вот вам и дружбан России Трамп!?...
18:21:01 29-05-2024
Мечтать не вредно))
Погряз в судебных разбирательствах.
Самолёт пришлось продать)))
Пусть ещё что-нибудь нароют про грязные делишки
18:44:23 29-05-2024
Ну все... Тебе капец...
18:45:58 29-05-2024
Повезло москвичам ?
20:06:39 29-05-2024
Бомбилка не увянет?
08:42:04 30-05-2024
Похоже на фейк. Дипфейк.
19:25:16 30-05-2024
Алекс (08:42:04 30-05-2024) Похоже на фейк. Дипфейк.... да он по пьяни что-то ляпнет - и поехало. А похоже на очередное очернение перед выборами
10:08:40 30-05-2024
Возможно грамотный ход. Номер с объявление его агентом Путина у Байдена уже не проканает. А что он будет делать, когда скинет Байдена и почему не бомбит, это Байден у него уже возможно из тюрьмы спросит. А ему будет уже пофиг на такие вопросы
11:53:06 30-05-2024
Москву -- тогда не поедем пока в Москву
12:52:32 30-05-2024
Трамп наш, говорили они ))
13:03:27 30-05-2024
Трампа Байден чуть не посадил, за то что он наш. Походу Байден не верит в бомбежку