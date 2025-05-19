СМИ: у Байдена диагностирована агрессивная форма рака

Сейчас политик и его близкие обсуждают с врачами варианты лечения заболевания

19 мая 2025, 07:31, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

У бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление пресс-секретаря экс-главы Соединенных Штатов.

"Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать", – подчеркнул представитель Байдена.

В материале отмечается, что сейчас политик и его близкие обсуждают с врачами варианты лечения заболевания.

Напомним, что для 82-летнего Байдена это не первый случай борьбы с онкологическим заболеванием. Еще во время президентства, в марте 2023 года, он перенес операцию по удалению новообразования на коже.