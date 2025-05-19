СМИ: у Байдена диагностирована агрессивная форма рака
Сейчас политик и его близкие обсуждают с врачами варианты лечения заболевания
19 мая 2025, 07:31, ИА Амител
У бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление пресс-секретаря экс-главы Соединенных Штатов.
"Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать", – подчеркнул представитель Байдена.
В материале отмечается, что сейчас политик и его близкие обсуждают с врачами варианты лечения заболевания.
Напомним, что для 82-летнего Байдена это не первый случай борьбы с онкологическим заболеванием. Еще во время президентства, в марте 2023 года, он перенес операцию по удалению новообразования на коже.
07:43:58 19-05-2025
В таком возрасте не беда
10:06:07 19-05-2025
бидона уже заждались в мирах возмездия ))
быстро вниз спускаться будет ))