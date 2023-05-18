СМИ: у Киева остался последний шанс изменить ситуацию на фронте

В администрации президента США Джо Байдена также считают, что сложившаяся ситуация может подтолкнуть Украину к переговорам

18 мая 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на месте. Как сообщает РИА Новости, об этом в своей публикации заявила западная газета Financial Times.

Украинские союзники опасаются, что уровень военной поддержки Украины скоро достигнет максимума. По предварительным оценкам, уже утвержденных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киев необходимым вооружением и припасами в течение пяти следующих месяцев. Вместе с тем нынешний уровень поддержки можно продолжать ещё год-два, однако дальше сохранять его уже не выйдет.

В администрации президента США Джо Байдена также считают, что сложившаяся ситуация может подтолкнуть Киев к переговорам. В частности, посыл Вашингтона в этой ситуации состоит в том, что "это лучшее, что Киев получит".

"У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность", – добавило европейское должностное лицо.

Вместе с тем в Европе и на Украине подтверждают оценку американской администрации, по которой Киев в 2023 году, скорее всего, не достигнет своих политических целей путём вооружённого конфликта.