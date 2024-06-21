СМИ: у Отара Кушанашвили нашли рак

Продюсер шоумена эти сведения не подтверждает

21 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Отар Кушанашвили / Фото: Елена Никитченко / ТАСС

У российского телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили нашли рак, сообщил Shot и Mash его друг Владимир Полупанов.

Отмечается, что шоумену стало плохо несколько недель назад, он жаловался на вздутие живота, одышку и слабость. В итоге медики 20 июня выявили у него злокачественную опухоль в брюшной полости и сделали операцию.

В то же время Baza со ссылкой на продюсера Кушанашвили Виктора Ладненко пишет, что диагноз еще не установлен. Пока врачи диагностировали лишь острую кишечную непроходимость и посоветовали ведущему сдать анализы и биопсию, чтобы подтвердить или опровергнуть рак.

Отар Кушанашвили – музыкальный журналист и телеведущий. Начал свою карьеру в программе "Акулы пера", затем вел развлекательные передачи, такие как "Партийная зона" и "Обоzzz-шоу". Также работал на радио и телевидении, писал колонки для различных изданий. 22 июня ему исполнится 54 года.