СМИ: у Пакистана осталось оружия на четыре дня боевых действий из-за поставок Украине

С 2022 года объемы военного экспорта выросли на 3000% — с 13 млн до 415 млн долларов

05 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Оружие / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за передачи оружия другим странам. Об этом пишет газета Indian Express.

По ее информации, с 2022 года объемы военного экспорта выросли на 3000% – с 13 млн до 415 млн долларов. Поставки существенно ограничили военные возможности Исламабада.

Индийское новостное агентство ANI со ссылкой на источники заявило, что у Пакистана хватит вооружения лишь на четыре дня боевых действий. Генералы Исламабада якобы находятся в панике.

"Нехватка объясняется недавними оружейными сделками страны с Украиной, которые истощили его военные запасы", – говорится в материале агентства.

Напомним, что обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир: 22 апреля вооруженные люди открыли стрельбу по туристам. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Позднее премьер Индии Нарендра Моди сказал, что Вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу" в ответе. После этого в Пакистане заявили, что индийские власти собираются нанести военный удар по территории страны.