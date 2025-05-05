СМИ: у Пакистана осталось оружия на четыре дня боевых действий из-за поставок Украине
С 2022 года объемы военного экспорта выросли на 3000% — с 13 млн до 415 млн долларов
05 мая 2025, 11:15, ИА Амител
Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за передачи оружия другим странам. Об этом пишет газета Indian Express.
По ее информации, с 2022 года объемы военного экспорта выросли на 3000% – с 13 млн до 415 млн долларов. Поставки существенно ограничили военные возможности Исламабада.
Индийское новостное агентство ANI со ссылкой на источники заявило, что у Пакистана хватит вооружения лишь на четыре дня боевых действий. Генералы Исламабада якобы находятся в панике.
"Нехватка объясняется недавними оружейными сделками страны с Украиной, которые истощили его военные запасы", – говорится в материале агентства.
Напомним, что обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир: 22 апреля вооруженные люди открыли стрельбу по туристам. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Позднее премьер Индии Нарендра Моди сказал, что Вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу" в ответе. После этого в Пакистане заявили, что индийские власти собираются нанести военный удар по территории страны.
11:18:47 05-05-2025
верим)
12:01:45 05-05-2025
Хорошая новость. Ну если правда. Но ведь не факт
14:34:54 05-05-2025
К Пакистану вопросы. Зачем они отправляли оружие на Украину?
Они помогали убивать российских военнослужащих.
06:18:28 06-05-2025
ИИ от Сбера вот сгенерировал картинку с невиданным оружием. Теперь я понимаю, откуда вся та азинея, которую несёт железная тётка по номеру 900...