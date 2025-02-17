СМИ: у стилиста Влада Лисовца обнаружили рак

Утверждается, что заболевание находится в запущенной форме

17 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У российского стилиста и телеведущего Влада Лисовца диагностировали рак. Об этом сообщает "360" со ссылкой на Mash.

Канал утверждает, что 52-летний знаток моды обратился в больницу осенью прошлого года, пожаловавшись на плохое самочувствие. В ходе обследования медики выявили у него онкологическое заболевание в запущенной форме.

Лисовцу назначили курс химиотерапии, который не принес ощутимых результатов. При этом после лечения у стилиста начали выпадать волосы, а поклонники отметили изменения в его внешности.