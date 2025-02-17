СМИ: у стилиста Влада Лисовца обнаружили рак
Утверждается, что заболевание находится в запущенной форме
17 февраля 2025, 17:45, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
У российского стилиста и телеведущего Влада Лисовца диагностировали рак. Об этом сообщает "360" со ссылкой на Mash.
Канал утверждает, что 52-летний знаток моды обратился в больницу осенью прошлого года, пожаловавшись на плохое самочувствие. В ходе обследования медики выявили у него онкологическое заболевание в запущенной форме.
Лисовцу назначили курс химиотерапии, который не принес ощутимых результатов. При этом после лечения у стилиста начали выпадать волосы, а поклонники отметили изменения в его внешности.
19:06:27 17-02-2025
И где врачебная тайна? Только Хворостовскому хватило мужества из первых уст озвучить свой смертельный диагноз.
19:56:21 17-02-2025
Гость (19:06:27 17-02-2025) И где врачебная тайна? Только Хворостовскому хватило мужеств... Где врачебная тайна - это тайна.
20:42:26 17-02-2025
Гость (19:06:27 17-02-2025) И где врачебная тайна? Только Хворостовскому хватило мужеств... да таким только по кайфу хайпануть. щас эту тему будут толочь еще 3 мес
22:50:09 17-02-2025
Желаю человеку здоровья. Но кто это? Могу показаться глупцом.
09:51:27 18-02-2025
Пузырек (22:50:09 17-02-2025) Желаю человеку здоровья. Но кто это? Могу показаться глупцо... интересный грамотный волосатик, ну такое