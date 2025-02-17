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СМИ: у стилиста Влада Лисовца обнаружили рак

Утверждается, что заболевание находится в запущенной форме

17 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У российского стилиста и телеведущего Влада Лисовца диагностировали рак. Об этом сообщает "360" со ссылкой на Mash.

Канал утверждает, что 52-летний знаток моды обратился в больницу осенью прошлого года, пожаловавшись на плохое самочувствие. В ходе обследования медики выявили у него онкологическое заболевание в запущенной форме.

Лисовцу назначили курс химиотерапии, который не принес ощутимых результатов. При этом после лечения у стилиста начали выпадать волосы, а поклонники отметили изменения в его внешности.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

19:06:27 17-02-2025

И где врачебная тайна? Только Хворостовскому хватило мужества из первых уст озвучить свой смертельный диагноз.

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Гость

19:56:21 17-02-2025

Гость (19:06:27 17-02-2025) И где врачебная тайна? Только Хворостовскому хватило мужеств... Где врачебная тайна - это тайна.

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Гость

20:42:26 17-02-2025

Гость (19:06:27 17-02-2025) И где врачебная тайна? Только Хворостовскому хватило мужеств... да таким только по кайфу хайпануть. щас эту тему будут толочь еще 3 мес

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Пузырек

22:50:09 17-02-2025

Желаю человеку здоровья. Но кто это? Могу показаться глупцом.

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Гость

09:51:27 18-02-2025

Пузырек (22:50:09 17-02-2025) Желаю человеку здоровья. Но кто это? Могу показаться глупцо... интересный грамотный волосатик, ну такое

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