СМИ: у звезды "Большой перемены" обнаружили поражение мозга
Сейчас Александр Збруев чувствует себя хорошо, говорят родные артиста
06 октября 2024, 07:30, ИА Амител
Источник фото: unsplash.com
У актера Александра Збруева нашли поражение головного мозга, пишет Shot со ссылкой на источник.
У 86-летнего артиста диагностировали патологию, которая обычно развивается в результате острого нарушения мозгового кровообращения – это может быть последствием инсульта.
Врачи будут наблюдать за состоянием звезды "Большой перемены" еще несколько дней. Угрозы его жизни нет.
По словам близких Збруева, сейчас он чувствует себя хорошо.
17:09:23 06-10-2024
это лечится за 2 мес. корректируется. нарушенные из за поражения функции восстанавливаются за 1-2 нед, тк мозг самовозмещает эти функции на соседних участках здорового вещества