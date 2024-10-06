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СМИ: у звезды "Большой перемены" обнаружили поражение мозга

Сейчас Александр Збруев чувствует себя хорошо, говорят родные артиста

06 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Источник фото: unsplash.com
Источник фото: unsplash.com

У актера Александра Збруева нашли поражение головного мозга, пишет Shot со ссылкой на источник.

У 86-летнего артиста диагностировали патологию, которая обычно развивается в результате острого нарушения мозгового кровообращения – это может быть последствием инсульта.

Врачи будут наблюдать за состоянием звезды "Большой перемены" еще несколько дней. Угрозы его жизни нет.

По словам близких Збруева, сейчас он чувствует себя хорошо.

культура Кино

Комментарии 1

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Гость

17:09:23 06-10-2024

это лечится за 2 мес. корректируется. нарушенные из за поражения функции восстанавливаются за 1-2 нед, тк мозг самовозмещает эти функции на соседних участках здорового вещества

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