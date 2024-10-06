СМИ: у звезды "Большой перемены" обнаружили поражение мозга

Сейчас Александр Збруев чувствует себя хорошо, говорят родные артиста

06 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Источник фото: unsplash.com

У актера Александра Збруева нашли поражение головного мозга, пишет Shot со ссылкой на источник.

У 86-летнего артиста диагностировали патологию, которая обычно развивается в результате острого нарушения мозгового кровообращения – это может быть последствием инсульта.

Врачи будут наблюдать за состоянием звезды "Большой перемены" еще несколько дней. Угрозы его жизни нет.

По словам близких Збруева, сейчас он чувствует себя хорошо.