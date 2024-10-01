Актера Василия Ливанова госпитализировали в Москве

Наибольшую популярность актер получил благодаря роли Шерлока Холмса

01 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона"

В Москве госпитализировали актера и кинорежиссера Василия Ливанова, сообщает телеканал "360".

"Самочувствие артиста ухудшилось 29 сентября, родственники вызвали скорую. Ливанова доставили в НИИ имени Склифосовского", – отмечает издание.

Как уточняет Telegram-канал Baza, по предварительной информации, у актера случился инсульт.

Василий Ливанов снялся в 137 фильмах. Наибольшую популярность получил благодаря роли Шерлока Холмса в цикле фильмов "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона". В 2006 году Ливанова удостоили почетным членством ордена Британской империи.