СМИ: убийца Станислава Ржицкого признал свою вину

Мужчина должен был напасть на замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе еще 5 июля, но струсил

12 июля 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Убийство замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого должно было произойти еще 5 июля, однако киллер, Сергей Денисенко, струсил. Как сообщает Telegram-канал Mash, он признал свою вину в убийстве.

По информации канала, Денисенко переехал в Краснодар из Украины, поближе к своей дочери. В марте 2023-го года он получил паспорт РФ. У него осталась украинская сим-карта — сразу после миграции ему начали названивать радикалы и "промывать мозг".

В результате по указанию куратора Денисенко установил мессенджер и получал там указания. В основном это была слежка за бывшим военным. После он получил задание убить Ржицкого. Пистолет с глушителем ему кто-то заранее положил под куст.

Изначально украинец должен был напасть на Ржицкого 5 июля, но испугался. Позднее кураторам удалось "накачать" его пропагандой и он решился на преступление. 9 июля он четыре раза выстрелил в Ржицкого

Известно, что Денисенко был президентом украинского спортивного клуба по карате-до, который собирал средства на помощь ВСУ. До переезда в Краснодарский край он жил в Буче, под Киевом.