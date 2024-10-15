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СМИ: участник СВО разгромил автобус в Архангельске

По предварительным данным, он мог сделать это из-за галлюцинаций на фоне посттравматического синдрома

15 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru
Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Вернувшийся со спецоперации ветеран разгромил автобус в Архангельске. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Baza, мужчина мог пойти на такой поступок из-за галлюцинаций на фоне посттравматического синдрома.

По словам очевидцев, пассажир вошел в автобус со спутницей. Он оплатил проезд и прошел в салон. Через некоторое время стал вести себя неадекватно: взял огнетушитель и распылил его по салону.

Водитель остановил автобус и высадил пассажиров, на место вызвали скорую помощь и полицию. До их приезда дебошир успел разбить молотком безопасности четыре стекла, несколько ламп и потолок. Он пытался выбраться из салона, при этом "прикрывал" свою спутницу.

По данным Baza, мужчина меньше месяца назад вернулся из зоны спецоперации. У правоохранителей есть две версии: галлюцинации на фоне ПТСР или же действий запрещенных веществ. Дебошир ранее был трижды судим и употреблял наркотики.

Происшествия спецоперация

Комментарии 20

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Гость

09:50:21 15-10-2024

Как говорится - опыт есть, ума не надо.

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Гость

09:53:19 15-10-2024

Нужно привыкать помаленечку

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Гость

10:28:21 15-10-2024

Гость (09:53:19 15-10-2024) Нужно привыкать помаленечку ... Окружающим?

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Гость

09:56:27 15-10-2024

Дебошир ранее был трижды судим и употреблял наркотики --- Интересно, Кагргаполов по сути сказал, что не судимые и не употреблявшие наркотики могут вернуться только после победы, а получается судимые и употреблявшие возвращаются уже. Цитата: "Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной операции". Если его из-за наркотиков по психике списали, он должен быть изолирован. Пока не восстановится и не сможет опять приносить пользу

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Гость

10:03:01 15-10-2024

Гость (09:56:27 15-10-2024) Дебошир ранее был трижды судим и употреблял наркотики --- Ин... "Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут/// значит он не мобилизованный, в чем вопрос?

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Гость

10:14:07 15-10-2024

Гость (10:03:01 15-10-2024) "Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ... значит он не мобилизованный, в чем вопрос? --- ну так в этом и вопрос, самый главный для жен и матерей и уже для всего общества - чем мобилизованные хуже? Не охренели ли судимые и употреблявшие?

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Гость из будущего

10:27:51 15-10-2024

Гость (10:14:07 15-10-2024) значит он не мобилизованный, в чем вопрос? --- ну так в это...
Потому что, мобилизованные самостоятельно пошли записываться в военкоматы, хотя тогда штраф за неявку был три тыщи. Кто везёт, на том и едут.

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Гость

10:34:53 15-10-2024

Гость из будущего (10:27:51 15-10-2024) Потому что, мобилизованные самостоятельно пошли записыва... Ну это я понял. Но ведь это как-то нечестно

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Гость

11:21:23 15-10-2024

Гость из будущего (10:27:51 15-10-2024) Потому что, мобилизованные самостоятельно пошли записыва... Неверно, мобилизованный - кого призвали, доброволец - кто заключил контракт с МО

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Гость

11:42:19 15-10-2024

Гость (11:21:23 15-10-2024) Неверно, мобилизованный - кого призвали, доброволец - кто за... Ну это понятно, Не понятно, если доброволец может, то какая проблема дать ему повестку? И они будут совсем одинаковые. А с чего сейчас одни в худших условиях, чем другие? Причем несудимые оказываются в худших условиях, чем судимые. Это многим сейчас не нравится. И может быть опасным

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гость

10:04:46 15-10-2024

[цитата]Дебошир ранее был трижды судим и употреблял наркотики[/цитата]
хм... в чем же причина его неадекватного поведения?

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Гость

10:30:31 15-10-2024

Офигеть, просто офигеть.

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наш

11:45:02 15-10-2024

ну,фейк же,наверное. разве такое возможно?

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Гость

12:20:03 15-10-2024

наш (11:45:02 15-10-2024) ну,фейк же,наверное. разве такое возможно?... Всех причастных наказать за дискредитацию и распространение фейков.

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Гость

12:17:41 15-10-2024

при этом "прикрывал" свою спутницу.------ вот каким местом думают эти т.н. спутницы...

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Гость

12:43:02 15-10-2024

Гость (12:17:41 15-10-2024) при этом "прикрывал" свою спутницу.------ вот каким местом д... То есть вы предлагаете что? Спутницам героев СВО бежать от этих героев? Ай-ай-ай...

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Гость

13:20:56 15-10-2024

Гость (12:43:02 15-10-2024) То есть вы предлагаете что? Спутницам героев СВО бежать от э... Знаю спутницу героя Афгана, которая убежала от героя и не пожалела, он в бандиты ушел. Об этом надо уже думать, иначе опять может повториться, когда после Афгана говорили, мы вас туда не посылали. Судимые и употребляющие должны оттуда вернуться не раньше мобилизованных. Когда, это второй вопрос, но не раньше. Иначе получается хрень

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Гость

13:43:42 15-10-2024

Гость (13:20:56 15-10-2024) Знаю спутницу героя Афгана, которая убежала от героя и не по... Н-да... Я даже не знаю, как это прокомментировать. Ладно, не буду портить.

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Гость

16:17:54 15-10-2024

их всех тестировать нужно на ПТСР и лечить!!!! Афганцев вспомните!!

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Элен без ребят

06:44:21 16-10-2024

Гость (16:17:54 15-10-2024) их всех тестировать нужно на ПТСР и лечить!!!! Афганцев вспо... и чеченцев. много раз видела, как эти парни при неожиданном шуме вели себя, мягко скажем, неадекватно.

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