СМИ: участник СВО разгромил автобус в Архангельске

По предварительным данным, он мог сделать это из-за галлюцинаций на фоне посттравматического синдрома

15 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Вернувшийся со спецоперации ветеран разгромил автобус в Архангельске. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Baza, мужчина мог пойти на такой поступок из-за галлюцинаций на фоне посттравматического синдрома.

По словам очевидцев, пассажир вошел в автобус со спутницей. Он оплатил проезд и прошел в салон. Через некоторое время стал вести себя неадекватно: взял огнетушитель и распылил его по салону.

Водитель остановил автобус и высадил пассажиров, на место вызвали скорую помощь и полицию. До их приезда дебошир успел разбить молотком безопасности четыре стекла, несколько ламп и потолок. Он пытался выбраться из салона, при этом "прикрывал" свою спутницу.

По данным Baza, мужчина меньше месяца назад вернулся из зоны спецоперации. У правоохранителей есть две версии: галлюцинации на фоне ПТСР или же действий запрещенных веществ. Дебошир ранее был трижды судим и употреблял наркотики.