СМИ: учеников новосибирской гимназии эвакуировали из-за угроз учителю расстрелом
В школу приехала Росгвардия, а детям сказали, что тревога — не учебная
04 декабря 2024, 15:37, ИА Амител
Из новосибирской гимназии № 9 в Заельцовском районе эвакуируют школьников. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, по предварительной информации, учитель получил сообщение с угрозами расстрела.
В школу приехала Росгвардия, а детям сказали, что тревога – не учебная. Двери и окна закрыли, свет выключили, а звонить школьникам запретили. В результате ученики на некоторое время заперлись в кабинетах.
Позднее школьников из первого корпуса на Калинина вывели, после – эвакуировали из корпуса на Линейной. Всех отпустили домой. Проверка продолжается.
21:27:57 04-12-2024
у знакомых в их школе во втором классе во время занятий девочка (!!) распылила в классе в кабинку ученика баллончик с запахом фекалий! представляете, что там за семья и что за гниль в голове, если во втором классе такое делает?! что из нее будет к старшей школе, представляете?!
22:09:03 04-12-2024
Звонить запретили? Ну класс.