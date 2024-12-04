СМИ: учеников новосибирской гимназии эвакуировали из-за угроз учителю расстрелом

В школу приехала Росгвардия, а детям сказали, что тревога — не учебная

04 декабря 2024, 15:37, ИА Амител

Из новосибирской гимназии № 9 в Заельцовском районе эвакуируют школьников. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, по предварительной информации, учитель получил сообщение с угрозами расстрела.

В школу приехала Росгвардия, а детям сказали, что тревога – не учебная. Двери и окна закрыли, свет выключили, а звонить школьникам запретили. В результате ученики на некоторое время заперлись в кабинетах.

Позднее школьников из первого корпуса на Калинина вывели, после – эвакуировали из корпуса на Линейной. Всех отпустили домой. Проверка продолжается.