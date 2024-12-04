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СМИ: учеников новосибирской гимназии эвакуировали из-за угроз учителю расстрелом

В школу приехала Росгвардия, а детям сказали, что тревога — не учебная

04 декабря 2024, 15:37, ИА Амител

Из новосибирской гимназии № 9 в Заельцовском районе эвакуируют школьников. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, по предварительной информации, учитель получил сообщение с угрозами расстрела.

В школу приехала Росгвардия, а детям сказали, что тревога – не учебная. Двери и окна закрыли, свет выключили, а звонить школьникам запретили. В результате ученики на некоторое время заперлись в кабинетах.

Позднее школьников из первого корпуса на Калинина вывели, после – эвакуировали из корпуса на Линейной. Всех отпустили домой. Проверка продолжается.

Новосибирская область дети школы

Комментарии 2

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Гость

21:27:57 04-12-2024

у знакомых в их школе во втором классе во время занятий девочка (!!) распылила в классе в кабинку ученика баллончик с запахом фекалий! представляете, что там за семья и что за гниль в голове, если во втором классе такое делает?! что из нее будет к старшей школе, представляете?!

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Гость

22:09:03 04-12-2024

Звонить запретили? Ну класс.

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