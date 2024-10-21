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Источник: в Барнаульский юридический институт поступило сообщение о минировании

Первые пары отменили — это нужно для проведения проверок

21 октября 2024, 08:31, ИА Амител

Телефонная трубка / Фото: unsplash.com
Телефонная трубка / Фото: unsplash.com

В Барнаульский юридический институт (БЮИ) поступило сообщение о минировании. Как рассказал источник amic.ru, первые пары отменили.

Подробности пока неизвестны, как и способ отправки сообщения о якобы находящейся в институте бомбе. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что в прошлый раз БЮИ "минировали" в начале 2023 года. Тогда в институт трижды поступали анонимные сообщения о бомбе: в январе, в марте и в апреле. Угроза ни разу не подтвердилась, однако студентов и преподавателей эвакуировали на время проверок.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

09:20:07 21-10-2024

Стоят на улице, мерзнут.

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Мусик

09:28:06 21-10-2024

Гость (09:20:07 21-10-2024) Стоят на улице, мерзнут.... клумбу хоть бы почистили

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Гость

10:31:18 21-10-2024

Гость (09:20:07 21-10-2024) Стоят на улице, мерзнут.... Да они все в Грильнице тусили

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Гость

09:26:10 21-10-2024

Кто-то из будущих юристов на первую пару опоздал...🤔

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Гость

10:24:34 21-10-2024

Лопаты и метлы в руки, чтоб пользу обществу принесли хотя бы сейчас.

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