Источник: в Барнаульский юридический институт поступило сообщение о минировании

Первые пары отменили — это нужно для проведения проверок

21 октября 2024, 08:31, ИА Амител

Телефонная трубка / Фото: unsplash.com

В Барнаульский юридический институт (БЮИ) поступило сообщение о минировании. Как рассказал источник amic.ru, первые пары отменили.

Подробности пока неизвестны, как и способ отправки сообщения о якобы находящейся в институте бомбе. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что в прошлый раз БЮИ "минировали" в начале 2023 года. Тогда в институт трижды поступали анонимные сообщения о бомбе: в январе, в марте и в апреле. Угроза ни разу не подтвердилась, однако студентов и преподавателей эвакуировали на время проверок.