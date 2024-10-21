Источник: в Барнаульский юридический институт поступило сообщение о минировании
Первые пары отменили — это нужно для проведения проверок
21 октября 2024, 08:31, ИА Амител
Телефонная трубка / Фото: unsplash.com
В Барнаульский юридический институт (БЮИ) поступило сообщение о минировании. Как рассказал источник amic.ru, первые пары отменили.
Подробности пока неизвестны, как и способ отправки сообщения о якобы находящейся в институте бомбе. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, что в прошлый раз БЮИ "минировали" в начале 2023 года. Тогда в институт трижды поступали анонимные сообщения о бомбе: в январе, в марте и в апреле. Угроза ни разу не подтвердилась, однако студентов и преподавателей эвакуировали на время проверок.
09:20:07 21-10-2024
Стоят на улице, мерзнут.
09:28:06 21-10-2024
Гость (09:20:07 21-10-2024) Стоят на улице, мерзнут.... клумбу хоть бы почистили
10:31:18 21-10-2024
Гость (09:20:07 21-10-2024) Стоят на улице, мерзнут.... Да они все в Грильнице тусили
09:26:10 21-10-2024
Кто-то из будущих юристов на первую пару опоздал...🤔
10:24:34 21-10-2024
Лопаты и метлы в руки, чтоб пользу обществу принесли хотя бы сейчас.